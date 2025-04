Fumacê passa por sete bairros de Campo Grande nesta quarta-feira (16); veja os locais

O combate ao Aedes aegypti será intensificado nesta quarta-feira (16) em sete bairros de Campo Grande, onde veículos do Fumacê farão o tratamento químico contra o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A pulverização está programada para ocorrer das 16h às 22h, com aplicação do inseticida em pontos estratégicos de cada região.

A ação será realizada nos seguintes bairros: Jardim Centro Oeste, Moreninhas, Jardim Noroeste, Maria Aparecida Pedrossian, Nova Lima, Tiradentes e São Lourenço.

Para aumentar a eficácia do produto, moradores devem manter portas e janelas abertas durante a passagem dos veículos, permitindo que o veneno alcance áreas onde os mosquitos costumam se esconder.

A aplicação pode ser adiada ou cancelada em caso de chuva, ventos fortes ou neblina, que interferem na dispersão do produto.

A medida atinge os mosquitos já em fase adulta, especialmente as fêmeas, que são responsáveis pela transmissão das doenças. No entanto, o uso do inseticida precisa ser feito com cuidado para evitar impactos em outras espécies.

Roteiro do Fumacê – 16/04 (quarta-feira) – das 16h às 22h:

Centro Oeste (459) – R. Cabreúva, com R. Catiguá

Moreninhas (448) – R. Peroba Amarela, com R. Amapá Doce

Noroeste (438) – R. Frei Caneca, com R. Vassouras

Maria Aparecida Pedrossian (447) – R. Roralma, com R. Porto Velho

Nova Lima (439) – R. Padre Antônio Franco, com R. Júlio Bais

Tiradentes (451) – R. Canindé, com Av. Babilônia

São Lourenço (450) – R. Inácio Gomes, com R. Manoel Laburu

O serviço é coordenado pela equipe da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), vinculada à Secretaria Municipal de Saúde. A presença do Fumacê é uma das estratégias adotadas para conter o avanço de casos de arboviroses na capital.

*Com informações da Prefeitura de CG