Fumacê percorre cinco bairros de Campo Grande nesta quarta

O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya, será reforçado em cinco bairros de Campo Grande, com o uso do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV) – conhecido como Fumacê, nesta quarta-feira (17).
As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) circularão das 16h às 22h pelas ruas dos seguintes bairros: Aero Rancho, Lageado, Centro Oeste, Universitário e Rita Vieira.
Confira o itinerário completo:
- Lageado – R. Evelina Figueiredo Selingardi, com R. Pedro Dib
- Los Angeles – R. Cel. Moreira César, com R. Francisco Espinosa
- Centenário – R. Doze de Outubro, com R. Batista
- Aero Rancho – R. Taumaturgo, com R. Pantanal
- Piratininga – R. Monte Alto, com R. Macaúbas
Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas, assim o veneno consegue atingir os locais onde há maior probabilidade de estarem os mosquitos.
Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina.