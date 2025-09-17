Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

COMBATE

Fumacê percorre cinco bairros de Campo Grande nesta quarta

Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas de sua casa

Ana Lorena Franco

Serviços devem começar às 16h - Divulgação/Prefeitura de CG

O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como DengueZika Chikungunya, será reforçado em cinco bairros de Campo Grande, com o uso do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV) – conhecido como Fumacê, nesta quarta-feira (17). 

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) circularão das 16h às 22h pelas ruas dos seguintes bairros: Aero RanchoLageadoCentro OesteUniversitário Rita Vieira

Confira o itinerário completo:

  • Lageado – R. Evelina Figueiredo Selingardi, com R. Pedro Dib
  • Los Angeles – R. Cel. Moreira César, com R. Francisco Espinosa
  • Centenário – R. Doze de Outubro, com R. Batista
  • Aero Rancho – R. Taumaturgo, com R. Pantanal
  • Piratininga – R. Monte Alto, com R. Macaúbas

Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas, assim o veneno consegue atingir os locais onde há maior probabilidade de estarem os mosquitos. 

Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina.

