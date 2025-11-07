Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

COMBATE À DENGUE

Fumacê percorre oito bairros nesta sexta na Capital

Moradores devem manter portas e janelas abertas para garantir a eficácia do inseticida.

Arthur Ayres

Fumacê irá circular das 16h ás 22h - Foto: Divulgação/ Prefeitura de CG

O serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), conhecido como Fumacê, está em ação por oito bairros nesta sexta-feira (7), em Campo Grande. O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor das arbovirores; dengue, zika e chikungunya, é reforçado.

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) irão circular entre as 16h ás 22h. Pelas ruas dos seguintes bairros: Jockey Club, Vila Jacy, Guanandi, Jardim Leblon, Nova Campo Grande, Vila Popular, Jardim Panamá e Santo Amaro.

Orientações

Os moradores devem deixar portas e janelas abertas para garantir maior eficácia do inseticida. Assim, o veneno alcança os locais onde pode haver presença de mosquitos.

O inseticida atinge os mosquitos adultos, preferencialmente as fêmeas, que são as transmissoras das doenças. É possível que outras espécies sejam atingidas, por isso, é necessária aplicação criteriosa do veneno.

Os serviços estão sujeitos a adiamentos ou cancelamentos, em caso de chuvas, ventos ou neblinas. As condições meteorológicas prejudicam a aplicação do veneno.

Confira as rotas do Fumacê:

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande

