Fumacê percorre oito bairros nesta sexta na Capital

O serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), conhecido como Fumacê, está em ação por oito bairros nesta sexta-feira (7), em Campo Grande. O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor das arbovirores; dengue, zika e chikungunya, é reforçado.

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) irão circular entre as 16h ás 22h. Pelas ruas dos seguintes bairros: Jockey Club, Vila Jacy, Guanandi, Jardim Leblon, Nova Campo Grande, Vila Popular, Jardim Panamá e Santo Amaro.

Orientações

Os moradores devem deixar portas e janelas abertas para garantir maior eficácia do inseticida. Assim, o veneno alcança os locais onde pode haver presença de mosquitos.