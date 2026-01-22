Fumacê percorre quatro bairros nesta quinta-feira em Campo Grande

O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya, será reforçado em quatro bairros de Campo Grande, com o uso do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV) – conhecido como Fumacê, nesta quinta-feira (22).

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) circularão das 16h às 22h, passarão pelos bairros: Jardim Leblon, Aero Rancho, Pioneiros e Vila Carlota.

Confira o itinerário completo

Leblon – Av. Cuiabá, com R. Benjamin Adese

– Av. Cuiabá, com R. Benjamin Adese Aero Rancho – R. do Piano, com R. Iranduba

– R. do Piano, com R. Iranduba Pioneiros – R. Letícia, com R. Alegria

– R. Letícia, com R. Alegria Carlota – R. do Dinar, com R. Vitor Hugo

Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas.

Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina, uma vez que tais atividades meteorológicas prejudicam a aplicação do veneno.