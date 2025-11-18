Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

COMBATE À DENGUE

Fumacê percorre sete bairros nesta terça-feira em Campo Grande

Os moradores devem abrir portas e janelas para maior eficácia do inseticida

Arthur Ayres

As equipes da Sesau irão circular das 16h às 22h - Foto: Divulgação/ Prefeitura de CG
As equipes da Sesau irão circular das 16h às 22h - Foto: Divulgação/ Prefeitura de CG

O serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), conhecido como fumacê irá percorrer sete bairros de Campo Grande, nesta terça-feira (18). O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de arboviroses como Dengue, Zika e Chikungunya, é reforçado nos bairros: Maria Aparecida Pedrossian, Veraneio, Tiradentes, Bela Vista, Vilas Boas, Centenário e Aero Rancho.

Confira o trajeto do Fumacê:
  • Maria Aparecida Pedrossian: Rua Bacaxiri, com R. Ponta Grossa;
  • Jardim Veraneio: Rua Jubail, com Avenida Rio Bardauni;
  • Tiradentes: Rua Bela Cintra, com R. Getúlio Costa Lima;
  • Bela Vista: Rua Antônio Viêra, com R. Catumbi;
  • Vilas Boas: Rua Gonçalo Coelho, com R. Estácio de Sá;
  • Centenário: Travessa Geni, com Rua Batista;
  • Aero Rancho: Rua Altamira, com R. Cocal.

As equipes da Gerência de Controle de Endemias Vetoriais (GCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) circularão das 16h às 22h.

Notícias Relacionadas

A população deve abrir portas e janelas, para maior eficácia do inseticida, assim o veneno atinge os locais onde há probabilidade de presença dos mosquistos.

Os serviços podem ser adiados ou cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina, uma vez que essas atividades meteorológicas prejudicam a aplicação do veneno.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos
Na sexta-feira, algumas linhas irão operar para atenderem fábricas - Foto: Arquivo/ Portal RCN67

TRANSPORTE PÚBLICO

Ônibus terão horários especiais no feriado da Consciencia Negra e do servidor

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) anunciou operação especial para o transporte coletivo nesta quinta (20) e sexta-feira (21). O feriado do Dia da Consciência Negra (quinta-feira) e ponto facultativo do Dia do Servidor Público (sexta-feira) terão linhas e horários especiais para atender a população. Na quinta-feira (20), quatro veículos reserva com tripulação […]