Fumacê percorre sete bairros nesta terça-feira em Campo Grande

O serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), conhecido como fumacê irá percorrer sete bairros de Campo Grande, nesta terça-feira (18). O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de arboviroses como Dengue, Zika e Chikungunya, é reforçado nos bairros: Maria Aparecida Pedrossian, Veraneio, Tiradentes, Bela Vista, Vilas Boas, Centenário e Aero Rancho.
Confira o trajeto do Fumacê:
- Maria Aparecida Pedrossian: Rua Bacaxiri, com R. Ponta Grossa;
- Jardim Veraneio: Rua Jubail, com Avenida Rio Bardauni;
- Tiradentes: Rua Bela Cintra, com R. Getúlio Costa Lima;
- Bela Vista: Rua Antônio Viêra, com R. Catumbi;
- Vilas Boas: Rua Gonçalo Coelho, com R. Estácio de Sá;
- Centenário: Travessa Geni, com Rua Batista;
- Aero Rancho: Rua Altamira, com R. Cocal.
As equipes da Gerência de Controle de Endemias Vetoriais (GCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) circularão das 16h às 22h.
A população deve abrir portas e janelas, para maior eficácia do inseticida, assim o veneno atinge os locais onde há probabilidade de presença dos mosquistos.
Os serviços podem ser adiados ou cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina, uma vez que essas atividades meteorológicas prejudicam a aplicação do veneno.
*Com informações da Prefeitura de Campo Grande