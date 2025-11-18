Fumacê percorre sete bairros nesta terça-feira em Campo Grande

O serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV), conhecido como fumacê irá percorrer sete bairros de Campo Grande, nesta terça-feira (18). O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de arboviroses como Dengue, Zika e Chikungunya, é reforçado nos bairros: Maria Aparecida Pedrossian, Veraneio, Tiradentes, Bela Vista, Vilas Boas, Centenário e Aero Rancho.

Confira o trajeto do Fumacê:

Maria Aparecida Pedrossian: Rua Bacaxiri, com R. Ponta Grossa;

Rua Bacaxiri, com R. Ponta Grossa; Jardim Veraneio: Rua Jubail, com Avenida Rio Bardauni;

Rua Jubail, com Avenida Rio Bardauni; Tiradentes: Rua Bela Cintra, com R. Getúlio Costa Lima;

Rua Bela Cintra, com R. Getúlio Costa Lima; Bela Vista: Rua Antônio Viêra, com R. Catumbi;

Rua Antônio Viêra, com R. Catumbi; Vilas Boas: Rua Gonçalo Coelho, com R. Estácio de Sá;

Rua Gonçalo Coelho, com R. Estácio de Sá; Centenário: Travessa Geni, com Rua Batista;

Travessa Geni, com Rua Batista; Aero Rancho: Rua Altamira, com R. Cocal.

As equipes da Gerência de Controle de Endemias Vetoriais (GCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) circularão das 16h às 22h.