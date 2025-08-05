Veículos de Comunicação
Campo Grande

SAÚDE

Fumacê percorre três bairros de Campo Grande nesta terça-feira

Coronel Antonino, Veraneio e Estrela Dalva recebem aplicação contra o Aedes das 16h às 22h

Fernando de Carvalho

Coronel Antonino, Veraneio e Estrela Dalva recebem aplicação contra o Aedes das 16h às 22h - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG
Coronel Antonino, Veraneio e Estrela Dalva recebem aplicação contra o Aedes das 16h às 22h - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG

Moradores dos bairros Coronel Antonino, Veraneio e Estrela Dalva, em Campo Grande, devem ficar atentos: nesta terça-feira (5), as equipes responsáveis pelo controle de endemias intensificam o combate ao mosquito Aedes aegypti com o uso do fumacê. A aplicação será feita entre 16h e 22h.

A ação utiliza o método de Ultra Baixo Volume (UBV) pesado, que libera inseticida em névoa fina com o objetivo de atingir mosquitos adultos — principalmente as fêmeas, transmissoras de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya.

Os itinerários incluem os seguintes cruzamentos:

  • Coronel Antonino: R. Jacinto Máximo Gomes com R. Periquito
  • Veraneio: R. São Luís Cáceres com R. Álvares Penteado
  • Estrela Dalva: R. Uirapuru com R. da Garça

Para que o veneno tenha maior eficácia, a orientação é que os moradores deixem portas e janelas abertas durante a passagem do veículo de fumacê.

A aplicação pode ser cancelada em caso de condições climáticas desfavoráveis, como chuva, ventos fortes ou neblina, que prejudicam a dispersão do produto.

*Com informações da Prefeitura de CG

