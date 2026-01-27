Fumacê percorre três bairros nesta terça-feira em Campo Grande

O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya, será reforçado em três bairros de Campo Grande, com o uso do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV) – conhecido como Fumacê, nesta terça-feira (27).

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) circularão das 16h às 22h, passarão pelos bairros: Nova Lima, Monte Castelo e Coronel Antonino.

Confira o itinerário completo

Nova Lima – R. Galdino Afonso Vilela, com R. Candiota

Monte Castelo – R. Zilca Pimentel Paiva, com Av. Presidente Castelo Branco

Coronel Antonino – Av. Presidente Castelo Branco, com R. Rio de Janeiro

Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas.

Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina, uma vez que tais atividades meteorológicas prejudicam a aplicação do veneno.