Funcionário morre atropelado por carreta em oficina mecânica em Sidrolândia

Um homem de 32 anos morreu na tarde desta segunda-feira (3) em um acidente de trabalho dentro de uma oficina mecânica no centro de Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande. Ele trabalhava na manutenção de uma carreta quando o veículo se movimentou inesperadamente e passou sobre ele.

A Polícia Militar isolou a área para preservar o local do acidente, enquanto a Polícia Civil e a perícia técnica foram acionadas para iniciar as investigações. Testemunhas foram ouvidas e a polícia segue realizando diligências para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

*Com informações da PCMS