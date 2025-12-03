Funções como auxiliar de limpeza e empacotador estão disponíveis nesta quarta-feira

A Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande) oferece 1.288 vagas em 147 funções nesta quarta-feira (3).

As vagas abrangem diferentes níveis de escolaridade e experiência, com destaque para atendente de lanchonete (34), auxiliar de limpeza (136), empacotador (20) e operador de caixa (179). Confira todas as vagas aqui.

O público PcD (Pessoa com Deficiência) tem duas vagas disponíveis em funções como auxiliar de limpeza e, além disso, há 48 vagas temporárias para ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de churrasqueiro, auxiliar de estoque e soldador.

Os interessados devem ir até a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 17h, levando documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho física ou digital.