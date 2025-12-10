Veículos de Comunicação
Fundação de Cultura contrata agenda de shows artísticos para feiras, natal e aniversários de municípios em MS

Diário Oficial traz extratos de contratos que somam investimentos em cultura para cidades do interior e bairros da Capital; programação inclui sertanejo, dança e teatro.

Arthur Ayres

contemplam apresentações musicais e culturais em comemorações de aniversários de cidades - Foto: Divulgação/FCMS
contemplam apresentações musicais e culturais em comemorações de aniversários de cidades - Foto: Divulgação/FCMS

Série de contratações artísticas para atender ao calendário de eventos de dezembro em municípios do estado foram oficializadas pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), nesta semana. Os extratos, publicados no Diário Oficial, , feiras locais e festividades natalinas, com base na Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021).

Aniversários Municipais


Entre os destaques para as celebrações de emancipação político-administrativa, está a contratação da dupla Maria Cecília & Rodolfo. A FCMS ratificou a inexigibilidade de licitação para um show no aniversário de Coronel Sapucaia, agendado para o dia 14 de dezembro de 2025, no Ginásio Poliesportivo Rachid Saldanha Derzi. O valor do contrato publicado para esta apresentação é de R$ 15.000,00.
Outras cidades também garantiram atrações para seus aniversários:

  • Itaporã: Receberá a banda Trio Violada no dia 6 de dezembro, no Parque de Exposições Messias Cordeiro da Silva, com um investimento de R$ 15.000,00.
  • Jaraguari: As festividades contarão com o show de Iko Cordeiro e Grupo Pé de Cedro, no dia 12 de dezembro, no Sítio Pingo de Ouro, ao custo de R$ 8.000,00.

Natal e Feiras Culturais

O clima natalino e a valorização de feiras locais também pautaram os investimentos. No município de Angélica, a dupla Victor Gregório e Marco Aurélio foi contratada por R$ 35.000,00 para se apresentar na “Campanha Natal de Amor e Luz”, na Praça Central Messias Garcia Duarte, no dia 5 de dezembro.
Para incentivar a economia criativa e o lazer, a FCMS contratou:

  • Corguinho: O grupo Laço de Ouro animará a “Feira da Família” na Praça Limirio Vilela, no dia 5 de dezembro, por R$ 12.000,00.
  • Taquarussu: A “Feira Livre” em frente ao Paço Municipal terá a apresentação do espetáculo “Dança do Ventre Sem Limites”, do Studio Nidal Abdul, também no dia 5 de dezembro, ao custo de R$ 12.500,00.

Ações na Capital

Em Campo Grande, os investimentos foram direcionados ao projeto “Meu Bairro é Show”, realizado na região das Moreninhas. Para o dia 5 de dezembro, foram contratadas as duplas Fred & Victor e Patrícia & Adriana, com cachês de R$ 25.000,00 cada.
Além disso, a banda Lilás foi contratada por R$ 8.000,00 para um evento de educadores no Jardim Seminário, também a contratação do artista Paulo Porto, no valor de R$ 10.000,00 e de uma apresentação teatral do Grupo de Risco por R$ 10.000,00.
As contratações utilizam recursos do Fundo de Investimentos Culturais e do Tesouro Estadual, visando o fomento à cultura local e a democratização do acesso a eventos artísticos em Mato Grosso do Sul.

