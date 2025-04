Fundação disponibiliza hoje quase 2 mil vagas na Capital

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza 1.825 vagas nesta quarta-feira (23). A lista prevê oportunidades para 164 funções, para 71 não é exigida experiência e também há vagas ´para Pessoas com Deficiência (PcD).

Entre as vagas, destaque para auxiliar de limpeza (102); auxiliar de linha de produção (60); auxiliar de serviços de alimentação (158); carpinteiro (96) e operador de caixa (199), entre outras. Para conferir as vagas disponíveis, clique aqui.

Segundo a Funsat, os interessados em participar dos processos seletivos devem comparecer à sede da Fundação, localizada na rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. É importante levar documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), no caso da CTPS digital é preciso que o celular esteja com bateria e recarga, para acesso aos dados. É necessária a atualização cadastral.