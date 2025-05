Fundect amplia investimento para R$ 3,2 milhões em pesquisas na área de Humanidades

A Fundect (Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul) divulgou, na terça-feira (13), o ajuste orçamentário e homologação das propostas aprovadas.

O objetivo da Chamada SEMADESC/Fundect 50/2024 – Humanidades MS 2024 é apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação nas áreas de Humanidades, que contribuam para o desenvolvimento cultural, social e econômico de Mato Grosso do Sul.

O orçamento inicial, lançado em novembro de 2024, era de R$ 2 milhões, e 30 propostas estavam previstas para a seleção. Com a ampliação do investimento para R$ 3,2 milhões, a Fundação irá financiar 50 projetos de pesquisa na área de Humanidades.

As propostas submetidas deverão estar inseridas em uma das seguintes áreas: Agronegócio; Bioeconomia; Biotecnologia; Cidades Inteligentes; Energias Renováveis; Biodiversidade; Saúde Animal; Saúde Humana; Tecnologias Sociais e Assistivas.

Os coordenadores que tiveram suas propostas aprovadas devem submeter os documentos, via SIGFUNDECT, até 23 de maio. Para mais detalhes, acesse o site da Fundect.