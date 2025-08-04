Veículos de Comunicação
ENTREVISTA

Fundesporte aposta em interiorização, inclusão e parceria para fortalecer o esporte em MS

Diretor-presidente da Fundação detalha ações do primeiro semestre e projeta calendário com foco em alto rendimento e base no segundo semestre

Fernando de Carvalho

Primeiro semestre foi marcado pela ampliação de projetos esportivos em todo o Mato Grosso do Sul - Foto: COOLLAB/ registros esportivos
Primeiro semestre foi marcado pela ampliação de projetos esportivos em todo o Mato Grosso do Sul - Foto: COOLLAB/ registros esportivos

O primeiro semestre de 2025 foi marcado pela ampliação de projetos esportivos em todo o Mato Grosso do Sul, com foco na descentralização das ações, fortalecimento do esporte escolar e inclusão por meio das modalidades adaptadas.

O balanço é do diretor-presidente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Prof. Dr. Paulo Ricardo Martins Nuñez, em entrevista ao programa Microfone Aberto, da Massa FM Campo Grande, nesta segunda-feira (4).

Segundo ele, a estratégia da Fundesporte é atuar de forma planejada e em conjunto com a Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc). “Iniciamos o ano com planejamento anual e tivemos várias atividades, como apoio ao futebol profissional, corridas de rua, ciclismo e projetos de lazer em parceria com os municípios. Essas ações envolvem toda a família e têm crescido bastante no interior”, afirmou.

Paulo Ricardo Nuñez nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: Rodrigo Moreira/Portal RCN67

Entre as entregas do semestre, Nuñez destacou a inauguração de uma pista oficial de atletismo em Chapadão do Sul — uma das poucas do país — e a realização dos Jogos Escolares da faixa etária de 15 a 17 anos, que classificam atletas para competições nacionais.

“O governo investe nos jogos escolares porque eles garantem representação a nível nacional. Os melhores atletas do Estado participam das etapas nacionais em diversas modalidades como atletismo, judô, natação, vôlei e basquete”, explicou.

A Fundesporte também ampliou sua atuação no esporte adaptado, com a realização dos Jogos Paralímpicos Escolares, que servem como seletiva para a competição nacional em São Paulo.

Segundo o diretor, a delegação sul-mato-grossense será formada por mais de 90 atletas de 12 a 17 anos.

“Somos o quinto melhor estado em número de medalhas no cenário nacional. Para nós, que temos 79 municípios, isso é muito expressivo. A inclusão é uma prioridade, e o impacto social do esporte é enorme”, pontuou.

Nunes também ressaltou a importância das parcerias com instituições públicas e privadas. Um exemplo é o projeto Pedalando pro Futuro, idealizado por ele, em parceria com a UFMS, Secretaria de Educação e Setesc.

A Fundação trabalha com convênios e fomentos, e segundo ele, entidades interessadas em desenvolver projetos devem procurar a Fundesporte para apresentar propostas.

“Quando a iniciativa privada e o setor público se unem, o esporte cresce. Estamos abertos ao diálogo com federações, clubes e associações”, afirmou.

Para o segundo semestre, a programação inclui os Jogos Escolares de 12 a 14 anos nas modalidades basquete e handebol; os Jogos Abertos, voltados ao público adulto; e a continuidade da Série B do futebol profissional estadual.

Também está em andamento a Liga C de Voleibol, que classifica equipes para a Superliga B.

“O Governo do Estado está investindo tanto na base quanto no alto rendimento. A ideia é fortalecer o esporte em todas as frentes e manter Mato Grosso do Sul em destaque no cenário nacional”, concluiu.

Confira a entrevista na íntegra:

