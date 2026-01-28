Fundesporte abre inscrições para Bolsa Atleta e Bolsa Técnico 2026 em MS

A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) divulgou nesta quarta-feira (28) o edital do processo seletivo para os programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico 2026, destinados a incentivar a preparação de atletas, paratletas e técnicos do estado. O anúncio foi publicado no Diário Oficial do Estado e detalha os valores das bolsas, que variam de R$ 523 a R$ 7,3 mil, dependendo da categoria e do nível de desempenho.
Ao todo, o processo seletivo contempla 15 categorias, sendo 13 destinadas a atletas e paratletas e duas voltadas para técnicos. O objetivo é fornecer condições financeiras e estruturais para que os beneficiados possam manter treinamentos de alto nível e competir em torneios nacionais e internacionais.
Categorias de bolsa e valores
Entre as categorias disponíveis para atletas estão: estudantil, universitário, atleta e paratleta nacional, pódio, internacional, máster, pré-olímpico, olímpico, paralímpico e surdolímpico. Já os treinadores poderão concorrer às duas modalidades de bolsa técnica, criadas pioneiramente por Mato Grosso do Sul, o que coloca o estado na vanguarda do incentivo a profissionais de treinamento esportivo no Brasil.
A vigência das bolsas é de 12 meses, garantindo apoio contínuo durante o período de preparação para competições importantes.
Períodos de inscrição e etapas do processo
As inscrições para atletas iniciam em 9 de fevereiro e vão até 11 de março, enquanto os treinadores podem se candidatar de 12 a 23 de março. Todos os registros devem ser realizados exclusivamente pelo site oficial do programa
Além da inscrição online, o processo inclui entrevistas individuais com os participantes para validar informações e avaliar o perfil de cada candidato. A avaliação leva em consideração os resultados obtidos em competições de 2025, com pontuação atribuída de acordo com a relevância e o nível dos torneios.
Orientações da Setesc e Fundesporte
O secretário da Setesc, Marcelo Ferreira Miranda, reforçou a importância da participação:
“Fiquem ligados, não percam essa oportunidade que ajuda tanto os atletas a continuarem treinando em alto nível. Mato Grosso do Sul é o primeiro estado a criar o Bolsa Técnico no Brasil, e queremos que todos participem. Prepare a sua documentação, acesse todas as informações, não deixe para última hora”.
Leandro Fonseca, diretor de Gestão de Políticas de Excelência e Capacitação Esportiva da Fundesporte, destacou ajustes no sistema de inscrições:
“Fizemos adaptações no sistema com a SETIDG para facilitar a inscrição, considerando dificuldades do ano passado. A expectativa é ampliar o número de inscritos e continuar atendendo os melhores atletas e técnicos do estado”.
Acesso às informações
O edital completo detalha todos os requisitos para inscrição, documentos necessários e critérios de pontuação. O objetivo é garantir transparência no processo e assegurar que os recursos públicos sejam destinados de forma eficiente aos profissionais que comprovarem desempenho esportivo de destaque.
*Com informações da Fundesporte