Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

FUNDESPORTE

Fundesporte abre inscrições para Bolsa Atleta e Bolsa Técnico 2026 em MS

Auxílios financeiros para atletas, paratletas e treinadores variam de R$ 523 a R$ 7,3 mil; inscrições começam em fevereiro e março

Gabriela Porto

As inscrições para atletas começam no dia 9 de fevereiro, e para técnicos, no dia 12 de março. - Foto: Reprodução / Divulgação
As inscrições para atletas começam no dia 9 de fevereiro, e para técnicos, no dia 12 de março. - Foto: Reprodução / Divulgação

A Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) divulgou nesta quarta-feira (28) o edital do processo seletivo para os programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico 2026, destinados a incentivar a preparação de atletas, paratletas e técnicos do estado. O anúncio foi publicado no Diário Oficial do Estado e detalha os valores das bolsas, que variam de R$ 523 a R$ 7,3 mil, dependendo da categoria e do nível de desempenho.

Ao todo, o processo seletivo contempla 15 categorias, sendo 13 destinadas a atletas e paratletas e duas voltadas para técnicos. O objetivo é fornecer condições financeiras e estruturais para que os beneficiados possam manter treinamentos de alto nível e competir em torneios nacionais e internacionais.

Categorias de bolsa e valores

Entre as categorias disponíveis para atletas estão: estudantil, universitário, atleta e paratleta nacional, pódio, internacional, máster, pré-olímpico, olímpico, paralímpico e surdolímpico. Já os treinadores poderão concorrer às duas modalidades de bolsa técnica, criadas pioneiramente por Mato Grosso do Sul, o que coloca o estado na vanguarda do incentivo a profissionais de treinamento esportivo no Brasil.

A vigência das bolsas é de 12 meses, garantindo apoio contínuo durante o período de preparação para competições importantes.

Períodos de inscrição e etapas do processo

As inscrições para atletas iniciam em 9 de fevereiro e vão até 11 de março, enquanto os treinadores podem se candidatar de 12 a 23 de março. Todos os registros devem ser realizados exclusivamente pelo site oficial do programa

Além da inscrição online, o processo inclui entrevistas individuais com os participantes para validar informações e avaliar o perfil de cada candidato. A avaliação leva em consideração os resultados obtidos em competições de 2025, com pontuação atribuída de acordo com a relevância e o nível dos torneios.

Orientações da Setesc e Fundesporte

O secretário da Setesc, Marcelo Ferreira Miranda, reforçou a importância da participação:

Notícias Relacionadas

“Fiquem ligados, não percam essa oportunidade que ajuda tanto os atletas a continuarem treinando em alto nível. Mato Grosso do Sul é o primeiro estado a criar o Bolsa Técnico no Brasil, e queremos que todos participem. Prepare a sua documentação, acesse todas as informações, não deixe para última hora”.

Leandro Fonseca, diretor de Gestão de Políticas de Excelência e Capacitação Esportiva da Fundesporte, destacou ajustes no sistema de inscrições:

“Fizemos adaptações no sistema com a SETIDG para facilitar a inscrição, considerando dificuldades do ano passado. A expectativa é ampliar o número de inscritos e continuar atendendo os melhores atletas e técnicos do estado”.

Acesso às informações

O edital completo detalha todos os requisitos para inscrição, documentos necessários e critérios de pontuação. O objetivo é garantir transparência no processo e assegurar que os recursos públicos sejam destinados de forma eficiente aos profissionais que comprovarem desempenho esportivo de destaque.

*Com informações da Fundesporte

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos