Fundesporte projeta 2026 com foco em eventos nacionais e formação de atletas

Mato Grosso do Sul encerra 2025 com presença em competições nacionais, crescimento no esporte escolar e a realização de eventos em diferentes regiões do Estado. A avaliação é do diretor-presidente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Paulo Ricardo Nuñez, que fez um balanço das ações do ano e apontou as prioridades para 2026.

Segundo Nuñez, o calendário esportivo planejado no início do ano foi cumprido integralmente.

“A gente conseguiu executar cem por cento do que foi proposto, com uma evolução muito grande nos jogos escolares e maior participação dos municípios”, afirmou em entrevista à Massa FM.

De acordo com o dirigente, o fortalecimento do esporte escolar é um processo contínuo que vem se consolidando desde 2015, mas que ganhou fôlego nos últimos anos. Ele destacou que a ampliação da participação vai além da formação de atletas e reflete diretamente na saúde da população. “Isso não é ganho só para o esporte, é ganho para a saúde do Estado”, disse.

Nunes ressaltou ainda os resultados no paradesporto. Mato Grosso do Sul ocupa atualmente a oitava posição no ranking nacional de atividades paralímpicas, mesmo sendo um estado com apenas 79 municípios. “É um orgulho muito grande poder realizar esse trabalho”, afirmou.

Outro ponto destacado foi o incentivo à continuidade da prática esportiva após o período escolar, por meio de parcerias com universidades. Segundo o presidente da Fundesport, atletas que se destacam no ensino médio têm sido apoiados para competir nos jogos universitários, com bons resultados em modalidades como judô, atletismo e tênis de mesa.

Para 2026, a principal aposta é a ampliação do calendário e a atração de eventos nacionais para Campo Grande e o interior do Estado. “Trazer competições nacionais é importante para mostrar o potencial esportivo de Mato Grosso do Sul e movimentar a economia”, disse.

Nunes também comentou os estudos para a utilização parcial do estádio Morenão em competições estaduais, além das reformas em andamento no estádio da Moreninha. Segundo ele, qualquer intervenção será feita com planejamento e responsabilidade fiscal. “É um investimento alto e precisa ser pensado com o pé no chão, para garantir continuidade”, afirmou.

Ao encerrar o balanço, o dirigente disse que o foco da Fundesporte seguirá sendo a formação de atletas, a ampliação do acesso ao esporte e o fortalecimento de políticas públicas que incentivem a prática esportiva em todas as faixas etárias.

