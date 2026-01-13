Funesp abre seleção com 146 vagas e salário de até R$ 6 mil em Campo Grande

A Fundação Municipal de Esportes (Funesp) abriu um processo seletivo simplificado com 146 vagas para a função de Agente Social de Esporte e Lazer, em Campo Grande. Os salários variam de R$ 1.500 a R$ 6.000, conforme o cargo e a carga horária, e o objetivo é atender a demanda do programa Movimenta Campo Grande.

As inscrições começam nesta quarta-feira (14) e seguem até sexta-feira (16). O cadastro será feito presencialmente, na sede da Funesp, localizada na Rua Dr. Paulo Machado, nº 663, bairro Santa Fé, no horário das 8h às 13h.

Veja as vagas e os salários

O edital divide as oportunidades em três categorias:

Coordenador (40 horas semanais): 13 vagas — R$ 6.000

Agente Social (20 horas semanais): 29 vagas — R$ 3.000

Agente Social (10 horas semanais): 104 vagas — R$ 1.500

Como será a seleção

A seleção dos candidatos será feita por prova de títulos, que leva em conta qualificação e experiência profissional. Para o cargo de coordenador, além dessa etapa, também está prevista uma entrevista técnica.

No ato da inscrição, o candidato deve entregar a ficha de inscrição preenchida e o Curriculum Vitae, seguindo os modelos exigidos nos anexos do edital.

O documento completo está disponível no endereço: https://participa.campogrande.ms.gov.br/busca/processo_seletivo?tipo_evento=1

Mudanças na remuneração

O diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites, afirmou que o novo edital prevê atualização nos valores pagos e ampliação das possibilidades de contratação por carga horária.

“Esse processo demonstra o reconhecimento dos profissionais que promovem saúde e inclusão na nossa cidade. Tivemos um avanço importante nas remunerações. Para se ter uma ideia, a carga horária de 40 horas, que antes recebia R$ 4.800, agora passa a R$ 6.000. Além disso, criamos a modalidade de 10 horas para ampliar o alcance das nossas ações”, disse.

*Com informações da Prefeitura de CG