Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

OPORTUNIDADE

Funesp abre seleção com 146 vagas e salário de até R$ 6 mil em Campo Grande

Inscrições são presenciais e seguem até sexta-feira (16)

Fernando de Carvalho

Fachada da Prefeitura de Campo Grande - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG
Fachada da Prefeitura de Campo Grande - Foto: Divulgação/Prefeitura de CG

A Fundação Municipal de Esportes (Funesp) abriu um processo seletivo simplificado com 146 vagas para a função de Agente Social de Esporte e Lazer, em Campo Grande. Os salários variam de R$ 1.500 a R$ 6.000, conforme o cargo e a carga horária, e o objetivo é atender a demanda do programa Movimenta Campo Grande.

As inscrições começam nesta quarta-feira (14) e seguem até sexta-feira (16). O cadastro será feito presencialmente, na sede da Funesp, localizada na Rua Dr. Paulo Machado, nº 663, bairro Santa Fé, no horário das 8h às 13h.

Veja as vagas e os salários

O edital divide as oportunidades em três categorias:

  • Coordenador (40 horas semanais): 13 vagas — R$ 6.000
  • Agente Social (20 horas semanais): 29 vagas — R$ 3.000
  • Agente Social (10 horas semanais): 104 vagas — R$ 1.500

Como será a seleção

A seleção dos candidatos será feita por prova de títulos, que leva em conta qualificação e experiência profissional. Para o cargo de coordenador, além dessa etapa, também está prevista uma entrevista técnica.

No ato da inscrição, o candidato deve entregar a ficha de inscrição preenchida e o Curriculum Vitae, seguindo os modelos exigidos nos anexos do edital.

O documento completo está disponível no endereço: https://participa.campogrande.ms.gov.br/busca/processo_seletivo?tipo_evento=1

Mudanças na remuneração

O diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites, afirmou que o novo edital prevê atualização nos valores pagos e ampliação das possibilidades de contratação por carga horária.

“Esse processo demonstra o reconhecimento dos profissionais que promovem saúde e inclusão na nossa cidade. Tivemos um avanço importante nas remunerações. Para se ter uma ideia, a carga horária de 40 horas, que antes recebia R$ 4.800, agora passa a R$ 6.000. Além disso, criamos a modalidade de 10 horas para ampliar o alcance das nossas ações”, disse.

*Com informações da Prefeitura de CG

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos