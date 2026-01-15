Veículos de Comunicação
Funil no céu assusta Campo Grande

Fenômeno foi registrado antes de chuvas isoladas e chegou a ser confundido com um tornado

Karina Anunciato

Foto: Campo Grande Mil Grau
Foto: Campo Grande Mil Grau

A formação de uma nuvem funil chamou a atenção de moradores de Campo Grande na manhã de quarta-feira (14). O fenômeno apareceu pouco antes da ocorrência de chuvas isoladas e foi suficiente para provocar susto e curiosidade em quem acompanhou a cena.

O funil de nuvem pôde ser visto em áreas distintas da cidade. Motoristas que trafegavam pela Avenida Guaicurus, no sentido do Parque dos Poderes, e moradores do bairro Paulo Coelho Machado registraram a formação, que rapidamente passou a circular nas redes sociais.

O que é uma Nuvem Funil?

De acordo com meteorologistas, a nuvem funil é um fenômeno associado a tempestades mais intensas e representa a fase inicial de um tornado. Ela se forma quando uma coluna de ar em rotação começa a descer da base da nuvem em direção ao solo.

Apesar da aparência impressionante, o fenômeno não evoluiu para um tornado. Especialistas explicam que a classificação só ocorre quando o funil toca o chão, o que não foi observado neste caso em Campo Grande.

Durante a formação da nuvem funil, podem ocorrer ventos giratórios entre a nuvem e o solo, capazes de levantar poeira e causar sensação de perigo, mesmo sem provocar danos estruturais. Não houve registro de prejuízos ou ocorrências relacionadas ao fenômeno na Capital.

Confira:

