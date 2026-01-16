Funsat abre 1.306 vagas nesta sexta e leva inscrições do Primt aos bairros

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza 1.306 vagas de emprego nesta sexta-feira (16) em Campo Grande, com oportunidades distribuídas em 134 profissões e recrutamento para diferentes perfis, incluindo vagas sem exigência de experiência e postos exclusivos para pessoas com deficiência (PCD).

Entre as funções com exigência de experiência, há contratação para alimentador de linha de produção (15), atendente de lanchonete (31), auxiliar de limpeza (107), consultor de vendas (5) e magarefe (5), além de outras atividades que compõem o quadro geral.

Já para quem busca o primeiro emprego ou recolocação sem experiência prévia, o painel traz 944 vagas de perfil aberto, com destaque para repositor de mercadorias (95), operador de telemarketing ativo (50), servente de obras (14), garçom (10) e atendente de padaria (5).

Também há 93 vagas exclusivas para o público PCD, distribuídas entre auxiliar administrativo (1), auxiliar de confecção (80), auxiliar de limpeza (1), estoquista (1) e vigilante (10). Além disso, a Fundação ainda reúne 42 oportunidades temporárias para quem tem interesse em contratos por período determinado.

As informações completas sobre as vagas disponíveis podem ser consultadas no site oficial da Funsat.

Primt Itinerante começa na segunda-feira com inscrições em oito polos

Além das vagas do dia, a Funsat inicia na próxima segunda-feira (19) um novo período de inscrições do Primt Itinerante, que vai percorrer diferentes regiões da Capital. A proposta é formar um cadastro reserva para convocações previstas já em fevereiro, com expectativa de atender pelo menos 200 beneficiários, além de novas chamadas ao longo do primeiro semestre de 2026.

A previsão inicial é receber 600 pessoas para a seleção, que inclui triagem e critérios específicos para participação no programa. Em cada ponto de inscrição, serão distribuídas 60 senhas, das 7h às 9h, com atendimento até as 12h, conforme o cronograma.

Documentos necessários para inscrição

Para participar, é necessário apresentar documentação pessoal e comprovações exigidas no cadastro. A lista inclui:

RG

Carteira de Trabalho (física ou digital)

CPF

Comprovante de residência

Certidão de nascimento ou casamento

Documentos dos filhos, dependentes e agregados (RG e CPF ou certidão)

Comprovante ou declaração de escolaridade

Certificado militar (quando necessário)

CadÚnico atualizado

Confira o cronograma do Primt Itinerante

Segunda (19) e terça (20): CRAS Canguru

Rua dos Topógrafos, 1.175 – Jardim Canguru

Quarta (21): CRAS Aero Rancho

Rua Globo de Ouro, 860 – Jardim Aero Rancho

Quinta (22): Funsat – Polo Moreninhas

Rua Anacá, 699 – Moreninha III

Sexta (23): CRAS Moema

Rua Querubina Garcia Nogueira, s/n – Recanto dos Rouxinóis

Segunda (26): CRAS Noroeste

Rua Barbacena, s/n – Jardim Noroeste

Quarta (28): CRAS Vila Popular

Rua Marçal de Souza, 25 – Vila Popular

Quinta (29): CRAS São Conrado

Rua Livino Godói, 777 – Jardim São Conrado

Sexta (30): CRAS Estrela do Sul

Rua Heráclito Diniz de Figueiredo, s/n – Conjunto Estrela do Sul

Mais informações podem ser obtidas na sede da Funsat, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, ou no Polo Moreninhas, na Rua Anacá, 699.

*Com informações da Prefeitura de CG