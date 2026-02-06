Funsat chama inscritos do Primt para etapa de validação

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) publicou, nesta sexta-feira (6), um edital complementar convocando candidatos inscritos no Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho (Primt) para uma nova etapa de validação do cadastro reserva. A convocação foi divulgada por meio de edição extra do Diogrande e faz parte do processo de organização das futuras lotações em secretarias e órgãos da Prefeitura de Campo Grande.
Nesta fase inicial, 300 candidatos estão sendo chamados para comparecer presencialmente ao setor responsável pela gestão do Primt. Outros inscritos, que obtiveram aprovação preliminar durante a fase de captação, poderão ser convocados posteriormente, conforme a necessidade do Executivo Municipal ao longo da execução do programa.
Recursos analisados ampliaram número de classificados
De acordo com a Fundação Social do Trabalho, ao todo foram analisados 74 recursos apresentados por candidatos que tiveram a inscrição inicialmente indeferida durante a triagem do programa. Desse total, 69 recursos foram deferidos, o que resultou na reversão da análise e na inclusão desses inscritos nesta etapa preliminar.
A validação do cadastro reserva antecede as convocações formais para encaminhamento dos beneficiários às unidades da administração municipal, onde poderão atuar conforme a demanda das secretarias e a disponibilidade de vagas temporárias.
Quem deve comparecer para validação
Devem se apresentar à Fundação Social do Trabalho os candidatos cujos nomes constam na lista publicada no Diário Oficial do Município no dia 3 de fevereiro, além daqueles que tiveram recurso aprovado no edital complementar divulgado nesta sexta-feira.
A Fundação reforça que o comparecimento dentro do prazo estabelecido é obrigatório para a manutenção do nome no cadastro reserva do Primt. O não atendimento à convocação pode resultar na exclusão do candidato desta fase do processo.
Local e período de atendimento
O atendimento aos convocados ocorrerá entre a próxima segunda-feira (9) e quinta-feira (12), sempre a partir das 7h, horário de início do expediente do setor responsável. A validação será realizada no departamento de gestão do Primt, localizado no segundo andar da sede central da Funsat, na Rua 14 de Julho, nº 992, na Vila Glória, em Campo Grande.
A orientação é que os candidatos cheguem com antecedência, a fim de evitar filas e garantir o atendimento dentro do período estipulado.
Documentação obrigatória
Para a validação do cadastro reserva, os convocados devem apresentar cópias e documentos originais exigidos pela Funsat. A lista inclui:
– Documento oficial de identificação com foto (RG);
– Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), física ou digital;
– Cadastro de Pessoa Física (CPF);
– Número do PIS;
– Comprovante de residência atualizado;
– Certidão de nascimento ou certidão de casamento;
– Certidão de nascimento ou RG e CPF dos filhos, dependentes ou agregados;
– Comprovante ou declaração de escolaridade;
– Certificado militar, no caso de candidatos do sexo masculino;
– Cadastro Único (CadÚnico) atualizado;
– Comprovante de conta bancária ativa, corrente ou poupança, em nome do próprio candidato.
A Fundação alerta que a ausência de qualquer documento pode impedir a conclusão da validação nesta etapa.
Programa atende demanda social e administrativa
O Primt tem como objetivo promover a inclusão de cidadãos no mercado de trabalho por meio de atividades temporárias vinculadas à administração pública municipal. O programa atende, prioritariamente, pessoas em situação de vulnerabilidade social, oferecendo renda temporária e oportunidade de reinserção profissional.
Os beneficiários selecionados são encaminhados para diferentes secretarias da Prefeitura de Campo Grande, conforme as necessidades operacionais e a disponibilidade de vagas ao longo do ano.
Cadastro reserva permite convocações futuras
A formação do cadastro reserva permite que o Município convoque novos beneficiários ao longo da execução do programa, sem a necessidade de abertura de novos processos seletivos. Dessa forma, candidatos que validarem a inscrição nesta etapa poderão ser chamados posteriormente, de acordo com a demanda do Executivo Municipal.
A Funsat destaca que a convocação não garante a imediata lotação, mas é etapa indispensável para participação nas chamadas futuras do programa.
Mais informações
Candidatos que tiverem dúvidas ou precisarem de mais informações podem entrar em contato com a Funsat pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5832.