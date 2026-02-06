Funsat chama inscritos do Primt para etapa de validação

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) publicou, nesta sexta-feira (6), um edital complementar convocando candidatos inscritos no Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho (Primt) para uma nova etapa de validação do cadastro reserva. A convocação foi divulgada por meio de edição extra do Diogrande e faz parte do processo de organização das futuras lotações em secretarias e órgãos da Prefeitura de Campo Grande.

Nesta fase inicial, 300 candidatos estão sendo chamados para comparecer presencialmente ao setor responsável pela gestão do Primt. Outros inscritos, que obtiveram aprovação preliminar durante a fase de captação, poderão ser convocados posteriormente, conforme a necessidade do Executivo Municipal ao longo da execução do programa.

Recursos analisados ampliaram número de classificados

De acordo com a Fundação Social do Trabalho, ao todo foram analisados 74 recursos apresentados por candidatos que tiveram a inscrição inicialmente indeferida durante a triagem do programa. Desse total, 69 recursos foram deferidos, o que resultou na reversão da análise e na inclusão desses inscritos nesta etapa preliminar.

A validação do cadastro reserva antecede as convocações formais para encaminhamento dos beneficiários às unidades da administração municipal, onde poderão atuar conforme a demanda das secretarias e a disponibilidade de vagas temporárias.

Quem deve comparecer para validação

Devem se apresentar à Fundação Social do Trabalho os candidatos cujos nomes constam na lista publicada no Diário Oficial do Município no dia 3 de fevereiro, além daqueles que tiveram recurso aprovado no edital complementar divulgado nesta sexta-feira.

A Fundação reforça que o comparecimento dentro do prazo estabelecido é obrigatório para a manutenção do nome no cadastro reserva do Primt. O não atendimento à convocação pode resultar na exclusão do candidato desta fase do processo.

Local e período de atendimento

O atendimento aos convocados ocorrerá entre a próxima segunda-feira (9) e quinta-feira (12), sempre a partir das 7h, horário de início do expediente do setor responsável. A validação será realizada no departamento de gestão do Primt, localizado no segundo andar da sede central da Funsat, na Rua 14 de Julho, nº 992, na Vila Glória, em Campo Grande.

A orientação é que os candidatos cheguem com antecedência, a fim de evitar filas e garantir o atendimento dentro do período estipulado.