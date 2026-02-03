Funsat divulga lista com 1.098 inscritos no PRIMT em Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande divulgou a lista com 1.098 inscritos no cadastro reserva do Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho (PRIMT). O edital foi publicado nesta terça-feira (3) pela Fundação Social do Trabalho (Funsat), em edição extra do Diário Oficial do Município (Diogrande).

O Edital nº 01/2026-02 apresenta a relação dos interessados em prestar serviços junto à administração municipal. As atividades estão previstas no artigo 2º da Lei nº 7.074, de 7 de julho de 2023, que regulamenta o programa.

De acordo com o documento, os inscritos passam a compor o cadastro reserva do PRIMT. A convocação ocorrerá conforme a necessidade da Prefeitura e a disponibilidade de vagas.

Prazo para recursos

O edital estabelece prazo de dois dias úteis, contados a partir da data de publicação, para que os interessados possam interpor recursos. O procedimento deve seguir os critérios e orientações descritos no documento oficial.

A Funsat orienta que os candidatos acompanhem as publicações no Diogrande para verificar eventuais atualizações, retificações ou novas convocações relacionadas ao programa.

PRIMT

O Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho tem como objetivo oferecer oportunidade temporária de trabalho a pessoas em situação de desemprego. A iniciativa busca promover inclusão social e geração de renda por meio da prestação de serviços de interesse público.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande