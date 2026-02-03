Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

EMPREGO

Funsat divulga lista com 1.098 inscritos no PRIMT em Campo Grande

Interessados têm prazo de dois dias úteis para interpor recurso

Arthur Ayres

Prefeitura de Campo Grande divulga lista de inscritos no Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho - Foto: Arquivo/Portal RCN67
A Prefeitura de Campo Grande divulgou a lista com 1.098 inscritos no cadastro reserva do Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho (PRIMT). O edital foi publicado nesta terça-feira (3) pela Fundação Social do Trabalho (Funsat), em edição extra do Diário Oficial do Município (Diogrande).

O Edital nº 01/2026-02 apresenta a relação dos interessados em prestar serviços junto à administração municipal. As atividades estão previstas no artigo 2º da Lei nº 7.074, de 7 de julho de 2023, que regulamenta o programa.

De acordo com o documento, os inscritos passam a compor o cadastro reserva do PRIMT. A convocação ocorrerá conforme a necessidade da Prefeitura e a disponibilidade de vagas.

Prazo para recursos

O edital estabelece prazo de dois dias úteis, contados a partir da data de publicação, para que os interessados possam interpor recursos. O procedimento deve seguir os critérios e orientações descritos no documento oficial.

A Funsat orienta que os candidatos acompanhem as publicações no Diogrande para verificar eventuais atualizações, retificações ou novas convocações relacionadas ao programa.

PRIMT

O Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho tem como objetivo oferecer oportunidade temporária de trabalho a pessoas em situação de desemprego. A iniciativa busca promover inclusão social e geração de renda por meio da prestação de serviços de interesse público.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande

