Funsat oferece cursos gratuitos de qualificação em setembro

Seis cursos gratuitos estarão disponíveis em setembro na Escola Funsat, em Campo Grande, com turmas entre os dias 8 e 26 e matrículas já abertas. As formações abrangem áreas como Comportamento Profissional, Informática Básica, Inteligência Artificial, Higiene na Manipulação de Alimentos, Primeiros Socorros e Atendente de Farmácia, com cargas horárias entre 9 e 60 horas e exigência de escolaridade mínima que vai da alfabetização ao ensino fundamental completo.

A segunda semana do mês contará com turmas de Comportamento Profissional, Informática Básica, Inteligência Artificial, Higiene na Manipulação de Alimentos, Primeiros Socorros e Atendente de Farmácia. Já a terceira semana terá novas oportunidades para quem busca qualificação em Informática Básica, Inteligência Artificial, Higiene na Manipulação de Alimentos e Primeiros Socorros.

As inscrições podem ser feitas na sede da Escola Funsat, localizada no prédio da Fundação, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, ou pelo formulário online. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 4042-0585, ramal 5820, e (67) 3314-3089, também disponível via WhatsApp.

Serviço