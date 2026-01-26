Veículos de Comunicação
Funsat oferece oportunidades em 113 funções nesta segunda

Interessados devem levar documentos pessoais e Carteira de Trabalho até a sede da Fundação

Ana Lorena Franco

Público PcD tem 92 vagas disponíveis - Foto: Arquivo RCN67
Nesta segunda-feira (26), a Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande) oferece 1.213 vagas em 113 funções.

As vagas abrangem diferentes níveis de escolaridade e experiência, com destaque para atendente de lojas (20), vigilante (10), operador de caixa (149) e motorista de caminhão (17). Confira todas as vagas aqui.

O público PcD (Pessoa com Deficiência) tem 92 vagas disponíveis em auxiliar de confecção, auxiliar administrativo, estoquista e vigilante. Além disso, há 42 vagas temporárias para funções como garçom, engenheiro civil e classificador de grãos.

Os interessados devem ir até a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 17h, levando documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho física ou digital.

