Funsat oferece vagas como vigilante, garçom e auxiliar administrativo nesta quinta

A Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande) oferece, nesta quinta-feira (29), 1.230 vagas em 105 funções.

As vagas abrangem diferentes níveis de escolaridade e experiência, com destaque para auxiliar de confecção (80), repositor de mercadorias (68), vigilante (10) e operador de caixa (180). Confira todas as vagas aqui.

O público PcD (Pessoa com Deficiência) tem 94 vagas disponíveis em auxiliar de confecção, auxiliar administrativo, estoquista e vigilante. Além disso, há 42 vagas temporárias para funções como garçom, engenheiro civil e classificador de grãos.

Os interessados devem ir até a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 17h, levando documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho física ou digital.