Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

oportunidades

Funsat oferece vagas como vigilante, garçom e auxiliar administrativo nesta quinta

Também há vagas temporárias e oportunidades para o público PcD

Ana Lorena Franco

Interessados devem levar Carteira de Trabalho física ou digital - Foto: Arquivo RCN67
Interessados devem levar Carteira de Trabalho física ou digital - Foto: Arquivo RCN67

A Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande) oferece, nesta quinta-feira (29), 1.230 vagas em 105 funções.

As vagas abrangem diferentes níveis de escolaridade e experiência, com destaque para auxiliar de confecção (80), repositor de mercadorias (68), vigilante (10) e operador de caixa (180). Confira todas as vagas aqui.

O público PcD (Pessoa com Deficiência) tem 94 vagas disponíveis em auxiliar de confecção, auxiliar administrativo, estoquista e vigilante. Além disso, há 42 vagas temporárias para funções como garçom, engenheiro civil e classificador de grãos.

Os interessados devem ir até a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 17h, levando documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho física ou digital.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos