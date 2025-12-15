Veículos de Comunicação
Início Campo Grande

oportunidades

Funsat oferece vagas de emprego em 140 funções nesta segunda-feira

Vagas abrangem diferentes níveis de escolaridade e experiência

Ana Lorena Franco

Interessados devem levar Carteira de Trabalho física ou digital até a sede da Funsat - Foto: Arquivo RCN67
Interessados devem levar Carteira de Trabalho física ou digital até a sede da Funsat - Foto: Arquivo RCN67

Nesta segunda-feira (15), a Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande) oferece 1.254 vagas em 140 funções.

As vagas abrangem diferentes níveis de escolaridade e experiência, com destaque para auxiliar nos serviços de alimentação (51), fiscal de prevenção de perda (28), repositor de mercadorias (97) e vendedor interno (21). Confira todas as vagas aqui.

O público PcD (Pessoa com Deficiência) tem três vagas disponíveis em funções como auxiliar de limpeza e auxiliar administrativo e, além disso, há 46 vagas temporárias para ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de churrasqueiro, auxiliar de estoque e soldador. 


Os interessados devem ir até a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, das 7h às 17h, levando documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho física ou digital.

