Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

ECONOMIA

Furto de energia causou prejuízo de R$ 10,3 bilhões no Brasil em 2024

Relatório da Aneel aponta aumento de perdas não técnicas, impacto na tarifa e riscos à segurança da população

Fernando de Carvalho

O “gato”, ocorre principalmente no mercado de baixa tensão, que abrange residências, pequenos comércios, escritórios e indústrias de menor porte - Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
O “gato”, ocorre principalmente no mercado de baixa tensão, que abrange residências, pequenos comércios, escritórios e indústrias de menor porte - Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

O furto de energia elétrica causou um prejuízo de R$ 10,3 bilhões ao Brasil em 2024, segundo relatório divulgado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O problema, conhecido popularmente como “gato”, ocorre principalmente no mercado de baixa tensão, que abrange residências, pequenos comércios, escritórios e indústrias de menor porte.

De acordo com o levantamento, as ligações clandestinas e fraudes já representam 16,02% do mercado de baixa tensão. Além do impacto financeiro que eleva a tarifa de energia para todos os consumidores, a prática também sobrecarrega a rede, provoca falhas no atendimento e danifica a infraestrutura elétrica.

Riscos e acidentes

A Aneel registrou, em 2024, 88.870 interrupções de fornecimento provocadas por furtos de energia, com duração média de 8,64 horas cada. A prática também coloca vidas em risco: levantamento da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) mostra que 45 pessoas morreram e 69 ficaram feridas em acidentes relacionados a ligações clandestinas no ano passado.

Desafios no combate

As grandes concessionárias de energia, responsáveis por mercados superiores a 700 GWh, são encarregadas de gerenciar essas perdas comerciais. Segundo a Abradee, a complexidade do problema exige ações conjuntas entre fiscalização, conscientização e novas tecnologias, como uso de inteligência artificial para identificar fraudes.

O presidente da associação, Marcos Madureira, alerta que o furto de energia “não é apenas prejuízo financeiro”. “As ligações clandestinas colocam vidas em risco, sobrecarregam o sistema elétrico e penalizam o consumidor regular com tarifas mais altas. Precisamos de políticas públicas integradas e reforço na fiscalização para garantir um fornecimento seguro e sustentável”, afirmou.

Comparação com usinas

O montante de energia furtada em 2024 é equivalente à produção da usina de Tucuruí, a segunda maior do país. Para enfrentar o problema, a Abradee lançou o estudo “Furto de energia: perdas não técnicas” e mantém campanhas nacionais de segurança voltadas à prevenção de acidentes e à conscientização da população.

*Com informações da Agência Brasil

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos