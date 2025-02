Futsal retorna aos Jogos da Juventude após dois anos

O futsal está de volta aos Jogos da Juventude CAIXA. A decisão, anunciada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), garante o retorno da modalidade a partir de 2025, após dois anos de ausência.

A modalidade, amplamente praticada nas escolas do país e responsável por revelar talentos para o esporte de alto rendimento, retorna ao maior evento estudantil do Brasil.

“O futsal foi retirado dos Jogos da Juventude porque o COB tinha reconhecido que o objetivo deles era trabalhar mais com modalidades olímpicas, e como futsal é uma modalidade não olímpica, ela foi retirada dos Jogos da Juventude. E o Ministério dos Esportes, para não deixar a modalidade desassistida, fez um campeonato nacional durante esses dois últimos anos para atender a modalidade”, disse Karina Quaini, diretora de Gestão de Políticas de Formação Esportiva da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

Os Jogos da Juventude de Mato Grosso do Sul têm ligação direta com o Comitê Olímpico do Brasil. Por isso, as mudanças implementadas na competição nacional também influenciam o evento estadual.

Os Jogos da Juventude CAIXA, que serão realizados em Brasília em setembro deste ano, reúnem atletas de até 17 anos de todo o país. A competição é um celeiro de talentos e já revelou grandes nomes do esporte brasileiro, como Rodrygo, do Real Madrid, e Jheniffer Cordinali, medalhista olímpica de prata em Paris 2024.

*Com informações da Fundesporte