Início Campo Grande

EDUCAÇÃO • ENEM 2025

Gabarito oficial do Enem 2025 sai na quinta; segundo dia é no domingo

Adriano Hany

Estudantes consultando gabarito oficial do Enem em computador, com portal do Inep aberto
Inep divulga gabarito na quinta (13); calendário inclui segunda etapa, reaplicações e resultados.

Um dia após a primeira etapa do Enem 2025, 3,51 milhões de participantes aguardam o Gabarito Enem. Conforme anúncio do ministro Camilo Santana, o Inep publicará o gabarito oficial das questões objetivas na quinta-feira (13). Assim, os estudantes ganham previsibilidade antes do prazo máximo do edital, que previa divulgação até 28 de novembro. Além disso, o acesso ocorrerá pelo portal do Inep, na área Provas e Gabaritos, o que concentra todas as informações de checagem.

O gabarito será disponibilizado antes do limite estabelecido no edital, o que encurta a espera de quem fez a primeira etapa neste domingo (9). Também foi confirmado que, no próximo domingo (16), a segunda etapa trará 90 questões de matemática e ciências da natureza; o tempo máximo de prova será de cinco horas.

No primeiro dia, os candidatos responderam a 90 questões, 45 de linguagens e 45 de ciências humanas, além da redação com o tema “Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira”. Além disso, a aplicação mobilizou estrutura nacional: 164.906 salas em 1.805 municípios nas 27 unidades da federação. Entretanto, por causa da COP30, os municípios paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba terão provas em 30 de novembro e 7 de dezembro.

Quem enfrentou problema logístico ou doença infectocontagiosa poderá solicitar reaplicação entre 17 e 21 de novembro, até 12h (Brasília), pela Página do Participante. Portanto, os pedidos passarão por avaliação individual do Inep. Já a reaplicação nacional do Enem 2025 está prevista para 16 e 17 de dezembro.

Resultados e Próximos Passos do Enem 2025

As provas foram aplicadas com foco no acesso ao ensino superior. Agora, os resultados finais têm divulgação prevista para janeiro de 2026 (data a confirmar). Por fim, os treineiros receberão resultado cerca de 60 dias depois. Nesta edição, o exame voltou a certificar o ensino médio: mais de 98 mil maiores de 18 anos se inscreveram com essa finalidade, devendo alcançar 450 pontos em cada área de conhecimento e 500 na redação.

