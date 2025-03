Gabarito preliminar da primeira etapa do Revalida 2025 já está disponível

O gabarito preliminar da primeira etapa do Revalida 2025, exame que revalida diplomas de medicina obtidos no exterior, já está disponível na página do participante, no sistema do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O acesso deve ser feito com login Gov.br.

Também foi publicado o padrão de resposta da prova discursiva, aplicada no último domingo (23), em 11 capitais brasileiras, entre elas Campo Grande. Ao todo, mais de 16 mil candidatos compareceram à prova teórica, que contou com 100 questões objetivas de múltipla escolha e cinco questões discursivas.

Quem discordar das respostas apresentadas no gabarito tem até o dia 1º de abril para entrar com recurso. Segundo o cronograma divulgado pelo Inep, os resultados definitivos da prova objetiva e os provisórios da discursiva serão publicados no dia 9 de maio. Já o resultado final da primeira etapa está previsto para 3 de junho.

A aprovação nesta fase é obrigatória para que o candidato avance à segunda etapa, composta por provas práticas em cenários clínicos simulados, que avaliam o desempenho do candidato em áreas como urgência, atenção primária, internação e medicina da família e comunidade.

O Revalida é voltado a brasileiros e estrangeiros formados em medicina no exterior que buscam autorização para atuar profissionalmente no Brasil. O exame é aplicado pelo Inep desde 2011, mas a revalidação dos diplomas é feita por universidades públicas que aderem ao processo.