Gaeco faz operação contra fraudes em licitações nas prefeituras de Água Clara e Rochedo

Agentes do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) e do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc), do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) cumpriram dezenas de mandados judiciai, na manhã desta terça-feira (18), em Campo Grande e nos municípios de Água Clara, Rochedo e Terenos.

A Operação denominada ‘Malebolge‘ contou com apoio operacional de policiais militares do Batalhão de Choque e do Batalhão de Operações Especiais (Bope) para cumprir 11 mandados de prisão preventiva e 39 mandados de busca e apreensão.

O alvo desta vez foi uma organização criminosa que atuava junto à administração pública dos municípios de Água Clara e de Rochedo. De acordo com as investigações preliminares do Gaeco, o grupo apresentava “núcleos de atuação distintos, mas com um mesmo modus operandi, encontrando ligação na pessoa de um empresário, que agia como articulador do esquema criminoso em ambos os municípios, mediante a cooptação de servidores públicos, contando para tanto com o auxílio de vários outros empresários“.

O MPMS informou que a organização criminosa corrompia servidores públicos para fraudar licitações públicas, direcionando os respectivos certames “para beneficiar empresas participantes do esquema delituoso, mediante a elaboração de editais moldados e por meio de simulação de competição legítima, em contratos que ultrapassam a casa dos R$ 10 milhões“.

O esquema envolvia também o pagamento de propina aos agentes públicos que, em típico ato de ofício, atestavam falsamente o recebimento de produtos e de serviços, como ainda aceleravam os trâmites administrativos necessários aos pagamentos de notas fiscais decorrentes de contratos firmados entre os empresários e o poder público. Ministério Público de MS

A descoberta do esquema se deu a partir de provas obtidas durante as investigações da Operação Turn Off, especialmente o conteúdo de alguns telefones celulares apreendidos.

Não foram divulgados nomes nem funções públicas dos envolvidos na operação.

Malebolge

‘Malebolge‘ é uma referência à Divina Comédia, obra clássica de Dante Alighieri, que descreve a jornada de um homem pelos reinos do inferno, purgatório e paraíso.

Dentro do inferno, o “Malebolge” é a região onde os fraudadores e corruptos são punidos de acordo com a gravidade de seus pecados.