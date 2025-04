Gaeco investiga fraudes em laudos periciais e liberação irregular de veículos em MS

A Operação Ubiquidade, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Paraná, com apoio da Corregedoria-Geral da Polícia Civil do Paraná e do Gaeco de Mato Grosso do Sul, cumpriu seis mandados de busca e apreensão na manhã desta terça-feira (1º). As ações ocorreram nas cidades de Foz do Iguaçu (PR) e Naviraí (MS), com foco na investigação de fraudes na confecção de laudos periciais e na liberação irregular de veículos apreendidos.

As medidas foram executadas no Setor de Veículos da 6ª Subdivisão Policial de Foz do Iguaçu, na Unidade Regional de Perícia e Identificação de Naviraí, vinculada à Polícia Científica de Mato Grosso do Sul, e na sede de uma empresa de recuperação de veículos em Foz do Iguaçu. Os locais estão ligados a três investigados: um agente da Polícia Judiciária do Paraná, um perito da Polícia Científica de Mato Grosso do Sul e um empresário do setor de recuperação de veículos.

Fraude em laudos periciais

A investigação, iniciada em junho de 2023, busca apurar inconsistências e possíveis fraudes em laudos periciais emitidos pelo perito chefe da Unidade Regional de Perícia e Identificação de Naviraí. Segundo as apurações, esses documentos foram utilizados para liberação irregular de veículos apreendidos em várias cidades do Paraná, especialmente em Foz do Iguaçu. O esquema envolvia documentação falsa e informações privilegiadas supostamente repassadas por agentes públicos.

Mandados e apreensões

A ação contou com autorização do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Foz do Iguaçu e teve como objetivo recolher equipamentos eletrônicos, celulares, documentos, valores em espécie e outros materiais que possam auxiliar nas investigações. Entre os principais alvos estão laudos periciais suspeitos, que podem comprovar as irregularidades no processo de liberação dos veículos.

A operação segue em andamento e novas fases podem ser deflagradas conforme o avanço das investigações.