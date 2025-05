Gaeco deflagra 2ª fase da Operação Grilagem de Papel e prende 4 suspeitos em Coxim

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), da Unidade de Combate aos Crimes Digitais e de Inteligência Cibernética (UICC) e da 1ª Promotoria de Justiça de Coxim, deflagrou na manhã desta terça-feira (27) a segunda fase da “Operação Grilagem de Papel”. A ação teve como alvo um esquema de fraudes na regularização fundiária urbana e transmissão ilegal de imóveis no município.

Sobre a investigação

As investigações revelaram que o grupo criminoso, composto por particulares e servidores públicos, teria fraudado a emissão de certidões de regularização fundiária de terrenos desocupados, mas com propriedade legalmente definida. As fraudes teriam ocorrido sem a observância do procedimento legal previsto para a REURB.

Com as certidões fraudulentas em mãos, os envolvidos promoviam a transferência da propriedade dos terrenos junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Coxim. Os registros eram então formalizados em nome dos próprios membros do esquema, seus familiares ou terceiros que teriam pago propina para adquirir os imóveis de forma ilegal.

Operação Grilagem de Papel

O nome “Grilagem de Papel” faz referência à prática de apropriação indevida de terras alheias por meio da falsificação documental, simulando regularidade jurídica na posse ou propriedade de terrenos urbanos.

A operação integra o conjunto de ações do MPMS voltadas ao combate à corrupção, com foco especial em crimes patrimoniais contra a administração pública e fraudes envolvendo regularização imobiliária.