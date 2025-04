Game em realidade virtual contra Dengue une educação e tecnologia em MS

Maurício Estevam lidera projeto inovador do Senac e federação

Um jogo educativo em realidade virtual (RV) está sendo criado em Mato Grosso do Sul para conscientizar sobre a prevenção à dengue. Desenvolvido em parceria entre o Senac MS, a Federação de Esporte e Eletrônicos de Tecnologia e a Semadesc, o projeto foi apresentado no “Microfone Aberto” da Massa FM nesta terça-feira (08). Liderado por Maurício de Souza Estevam, gestor da Fábrica de Jogos do Senac, o game tem lançamento previsto para janeiro de 2026 e promete transformar o ensino sobre saúde pública.

Tecnologia a Serviço da Prevenção

Mais do que entretenimento, o jogo simula cenários práticos para adolescentes e adultos aprenderem a evitar a dengue, que registrou mais de 5 milhões de casos globais em 2023. “Não é só matar mosquitos, mas aprender com os erros”, destacou Estevam. Com óculos de RV e gamificação, o projeto premiará escolas públicas por pontuações, oferecendo uma abordagem interativa para um problema de saúde pública ainda crítico no Brasil.

Senac e Alunos no Centro do Desenvolvimento

Por meio do programa Hub Academy, o Senac MS acelera a criação do jogo com estudantes de cursos de jogos digitais e software. Sob orientação de Estevam e do professor Gabriel Medeiros, os alunos, selecionados por habilidades práticas, recebem bolsas e formação empreendedora.

“Eles saem com experiência real e visão de mercado”, afirmou o gestor. O desenvolvimento, que inclui tecnologia de ponta, está previsto para durar 10 meses.

Expansão para Comunidades do Interior

O projeto começa em Campo Grande, mas será levado ao interior, alcançando comunidades indígenas e áreas remotas. “Queremos tornar a tecnologia acessível a todos”, disse Estevam.

A federação articula parcerias com o poder público, enquanto o Senac, reconhecido por sua excelência em ensino tecnológico, amplia o impacto da inovação em Mato Grosso do Sul.

Educação Interativa para o Futuro

Diferente de métodos tradicionais como panfletos ou palestras, o game usa a interatividade para engajar jovens, que podem influenciar suas famílias na prevenção.

“A educação precisa se adaptar ao público com tecnologia”, frisou Estevam, pedagogo por formação.

A iniciativa não só combate a dengue, mas também fortalece o ecossistema de startups e games no estado.