Garras apreende sete toneladas de produtos ilegais em depósito no Tijuca

Uma ação da Delegacia Especializada Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras) resultou na apreensão de cerca de sete toneladas de produtos ilegais na tarde desta terça-feira (18), em uma residência usada como depósito no bairro Tijuca, em Campo Grande.

A operação teve início após denúncia de que um homem preso em agosto por descaminho teria voltado a movimentar mercadorias irregulares na Capital.

Moradores relataram fuga de suspeitos

Ao chegarem ao endereço, os policiais foram informados por vizinhos que três homens deixaram o local minutos antes, cada um em um veículo e em alta velocidade. A denúncia indicava que o imóvel funcionava como ponto de armazenamento dos produtos, que seriam enviados a outros estados por meio de uma transportadora situada na saída para Três Lagoas.

Van e caminhão estavam carregados

Durante as diligências, a equipe encontrou um motorista já abordado na operação anterior, desta vez descarregando uma van lotada com perfumes e óculos estrangeiros. No mesmo local, os policiais localizaram um caminhão com 4.500 kg de mercadorias como vitaminas, cigarros eletrônicos, celulares, roupas e acessórios. A van transportava outros 2.500 kg de itens descaminhados.

Os dois veículos foram apreendidos. O motorista da van foi preso em flagrante, mas pagou fiança e foi liberado.

Mercadoria supera R$ 1,29 milhão

A avaliação preliminar da carga, feita por amostragem, estima valor de R$ 1,29 milhão. As investigações continuam para identificar e indiciar o proprietário das mercadorias, apontado como responsável pelo esquema.

Ação integra operação nacional

A apreensão ocorreu no âmbito da Operação Protetor das Divisas e das Fronteiras, do Ministério da Justiça, voltada ao combate ao contrabando, descaminho, tráfico de drogas e posse ilegal de armas.

*Com informações da PCMS