Gasolina comum tem maior variação de preços em Campo Grande, aponta levantamento

O preço da gasolina comum foi o que mais variou entre os combustíveis comercializados em Campo Grande neste mês de outubro. A diferença chegou a 9,56% nas compras à vista e 14,87% no cartão de crédito, segundo levantamento realizado pelo Procon/MS em 23 postos de combustíveis entre os dias 13 e 14 de outubro.

De acordo com o estudo, o valor médio da gasolina comum ficou em R$ 5,80 no pagamento em dinheiro ou débito e R$ 5,95 no crédito. A versão aditivada apresentou variação semelhante, com 14% à vista e 14,06% no crédito, registrando médias de R$ 6,04 e R$ 6,14, respectivamente.

Etanol e diesel apresentam menor oscilação

O etanol comum foi encontrado com valores médios entre R$ 3,85 e R$ 3,96, variando 8,13% à vista e 11,73% no crédito. No caso do etanol aditivado, a variação foi mais discreta: 5,01% no pagamento à vista e 10,03% no crédito, com preços médios de R$ 4,09 e R$ 4,19.

O diesel S500 comum teve preço médio de R$ 5,92 (dinheiro/débito) e R$ 5,97 (crédito), com variação de 7,03% e 10,54%. Já o diesel S10 comum ficou em média R$ 5,95 à vista e R$ 6,03 no crédito, apresentando diferença de 7,84% e 11,32%.

Entre os produtos com menor oscilação, o diesel S10 aditivado registrou 3,34% de variação à vista e 6,68% no crédito, enquanto o Gás Natural Veicular (GNV) manteve estabilidade, com média de R$ 4,62 e diferença de 4,45% em ambas as formas de pagamento.

Comparativo mensal

No comparativo entre setembro e outubro, os dados indicam aumento discreto na gasolina e alta mais acentuada no etanol aditivado. A gasolina comum subiu 0,17% à vista e 0,34% no crédito, enquanto o etanol aditivado apresentou alta de 5,14% e 6,35%, respectivamente. Já o diesel S500 e o S10 comuns tiveram recuo de 0,33%, e o GNV manteve-se estável.

Recomendações ao consumidor

O órgão recomenda que o abastecimento seja feito no início da manhã ou à noite, períodos em que há menor perda por evaporação do combustível. Também orienta que os motoristas priorizem postos com selo da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e evitem locais com preços muito abaixo da média, o que pode indicar irregularidades na composição do produto.

A pesquisa completa, com valores detalhados por bairro e posto de abastecimento, pode ser consultada no site oficial do Procon/MS, na seção Informativos e Boletins.

*Com informações do Governo de MS