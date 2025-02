CBN em Pauta

Pedido de impeachment de Adriane começa a tramitar na Câmara

O pedido de impeachment da prefeita Adriane Lopes (PP) protocolado na última segunda-feira (17) já está tramitando na Câmara Municipal de Campo Grande. O requerimento está sob a análise da Procuradoria Jurídica da Casa, cujo parecer, pelo acatamento ou arquivamento, terá do plenário a palavra final. As informações são do presidente da Câmara Municipal, vereador […]