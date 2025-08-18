Veículos de Comunicação
Geração Z lidera renegociação de dívidas em Mato Grosso do Sul

De janeiro a julho, mais de 26,5 mil jovens de 18 a 25 anos regularizaram débitos, aumento de 48% em relação a 2024

Fernando de Carvalho

De janeiro a julho, mais de 26,5 mil jovens de 18 a 25 anos regularizaram débitos - Foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil
De janeiro a julho, mais de 26,5 mil jovens de 18 a 25 anos regularizaram débitos - Foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil

A busca por estabilidade financeira tem levado cada vez mais jovens a regularizar suas contas em Mato Grosso do Sul. Entre janeiro e julho de 2025, mais de 26,5 mil pessoas da chamada geração Z, com idades entre 18 e 25 anos, renegociaram dívidas pela plataforma Serasa Limpa Nome, o que representa um crescimento de 48% em comparação ao mesmo período do ano passado.

O movimento acompanha uma tendência nacional. No Brasil, mais de 1,5 milhão de jovens dessa faixa etária negociaram débitos no período, alta de 49%. Apesar de representarem a menor parcela dos inadimplentes, os jovens ampliaram sua participação de 9,9% para 13,3% do total de consumidores que buscaram acordos.

Segundo levantamento, 55% dos jovens entre 18 e 29 anos já assumem integralmente seus gastos mensais, e 39% ajudam a compor o orçamento familiar. Mais da metade (57%) afirma ter aprendido a priorizar a estabilidade financeira em meio a um cenário de incertezas econômicas.

Para a especialista da Serasa em educação financeira, Soraia Domingos, esse comportamento mostra que a nova geração está mais atenta ao impacto das dívidas. “O nome limpo significa mais oportunidades, desde conseguir um financiamento estudantil até realizar o sonho da casa própria”, destacou.

O país, no entanto, enfrenta números recordes de inadimplência. Em julho, o Brasil contabilizava 78,1 milhões de pessoas com restrições, somando 307 milhões de dívidas em aberto, que chegam a R$ 482 bilhões.

O valor médio por débito é de R$ 1.570, e os principais vilões continuam sendo os bancos e cartões de crédito, responsáveis por 27,2% das pendências.

