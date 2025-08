Geraldo Resende confirma visita de ministro e anuncia avanços em projetos para MS

O deputado federal Geraldo Resende (PSDB) confirmou, em entrevista ao programa Microfone Aberto, da Massa FM, que o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, estará em Dourados no dia 9 de agosto para lançar o primeiro SAMU indígena do país.

A base provisória será instalada no Hospital da Missão Kaiowá, com veículo já equipado e disponível há mais de um ano, mas que ainda não havia entrado em operação.

Resende afirmou que a ideia do projeto surgiu quando ocupava o cargo de secretário de Saúde. Ele destacou que também foram concluídas as licitações para duas novas unidades de saúde nas aldeias Bororó e Jaguapiru, que substituirão estruturas consideradas inadequadas. Cada uma das obras deve receber investimento de R$ 1,8 milhão.

O deputado anunciou ainda a liberação de recursos para a aquisição de um acelerador linear, equipamento usado em tratamentos de radioterapia, que será instalado no Hospital do Câncer de Campo Grande.

Segundo ele, o objetivo é ampliar o acesso ao tratamento oncológico em Mato Grosso do Sul. Além disso, está prevista a construção de uma estrutura adequada para receber o equipamento no Hospital Auxiliadora, em Três Lagoas.

Geraldo Resende nos estúdios da Massa FM Dourados – Foto: Raissa Vitória/Portal RCN67

Hospital Regional de Dourados

Resende disse que a expectativa é de que o Hospital Regional de Dourados comece a funcionar em setembro. A unidade, segundo ele, já conta com uma organização social responsável pela gestão e realizou a seleção de mais de 150 colaboradores.

Ele afirmou que o hospital é uma das principais lutas de sua trajetória política e que a estrutura foi construída com recursos obtidos por meio de emendas e articulações em Brasília.

Entrega de equipamentos em Fátima do Sul

Durante a entrevista, Resende também falou sobre a entrega de um aparelho de raio-X, um ultrassom moderno e um arco cirúrgico para a área de ortopedia no município de Fátima do Sul.

O deputado ressaltou que os equipamentos vão beneficiar pacientes de várias cidades da região, incluindo moradores de Dourados.

Avaliação sobre a gestão de Dourados

Resende criticou a falta de avanços na área da saúde pública em Dourados e afirmou que, mesmo com divergências políticas, mantém o compromisso de destinar recursos ao município.

Ele disse que já procurou o prefeito Marçal Filho (PSDB) e se colocou à disposição para colaborar com a gestão.

Planos para as eleições de 2026

O deputado confirmou que deve disputar um sétimo mandato na Câmara Federal, depois de recuar de uma possível candidatura ao Senado. Segundo ele, a falta de união política em Dourados prejudicou a construção de um projeto para levá-lo ao Senado.

Resende declarou ainda que pode permanecer no PSDB ou migrar para outro partido de centro, citando convites do Republicanos, MDB e PSD. “Sou contra os extremos. Não vou nem para o PSOL nem para o PT. Quero continuar atuando com um mandato de entrega e realizações voltado para a população do Estado”, afirmou.

Confira a entrevista na íntegra: