Geraldo Resende critica gestão da saúde em Campo Grande e descarta disputa ao Senado em 2026

Durante entrevista ao Microfone Aberto, da Massa FM Campo Grande, nesta segunda-feira (2), o deputado federal Geraldo Resende (PSDB) abordou temas centrais da saúde pública de Mato Grosso do Sul, criticou a gestão municipal da capital e confirmou que deve buscar um novo mandato em 2026, descartando — ao menos por ora — uma candidatura ao Senado.

Logo no início da conversa, o parlamentar destacou a agenda da semana anterior, com entregas de ambulâncias em municípios da região do Cone Sul, como Vicentina, Jateí, Deodápolis, Sete Quedas e Mundo Novo.

Segundo ele, os veículos foram adquiridos por meio de articulação com o Ministério da Saúde. “Tenho feito um mandato de entregas, vocacionado à saúde, educação, idosos e pessoas com deficiência”, afirmou.

Além das entregas no interior, Resende detalhou avanços na área da oncologia em Três Lagoas, com a implantação de um novo acelerador linear, além de investimentos previstos para o Hospital do Câncer Alfredo Abrão, em Campo Grande, como a aquisição de equipamentos de ressonância magnética e tomografia.

Falhas na gestão da saúde de Campo Grande

Geraldo Resende também criticou a gestão da saúde em Campo Grande. Segundo ele, 13 ambulâncias entregues à capital desde dezembro ainda não foram utilizadas, mesmo com estrutura nova e já emplacadas.

“Fica a pergunta: por que não foram ativadas? Por que não romper o contrato de locação de R$ 1,9 milhão e usar esse recurso para comprar medicamentos ou fraldas para mães atípicas, que vivem pedindo ajuda?”, questionou o parlamentar.

Defesa da regionalização

Ao ser questionado sobre a sobrecarga dos atendimentos na capital, Resende reforçou a necessidade de investir em regionalização da saúde. Ele citou a construção do Hospital Regional de Dourados e defendeu a implantação de uma nova unidade hospitalar em Naviraí, além da reestruturação da rede de Corumbá, Coxim e outros polos.

“A regionalização é levar serviços que antes só existiam na capital para o interior. Assim, pacientes não precisam mais vir até Campo Grande ou até São Paulo em busca de atendimento”, disse.

Reeleição à vista

Ao fim da entrevista, Geraldo Resende confirmou que deve tentar um sétimo mandato como deputado federal. Embora tenha cogitado disputar o Senado, afirmou que a disputa está “congestionada”.

“Acredito que posso continuar contribuindo muito mais como deputado federal. Esse é o mandato mais produtivo que já tive.”

Confira a entrevista na íntegra: