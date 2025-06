Gerente é preso por importunação sexual contra funcionárias em Nova Alvorada do Sul

Um homem de 47 anos foi preso preventivamente em Nova Alvorada do Sul, nesta segunda-feira (9), por importunação sexual. Conforme apuração da Polícia Civil, o homem é gerente de uma empresa de energia solar e as vítimas eram funcionárias dessa empresa.

Além de trabalharem na empresa, as mulheres também realizaram serviço de limpeza na casa do homem, que deveria estar vazia durante os trabalhos. Entretanto, no primeiro dia de serviço, o homem apareceu diante de uma das vítimas vestindo apenas uma cueca. Segundo o relato, não houve contato físico, mas a exposição foi proposital e de cunho sexual.

A vítima reportou o acontecimento aos superiores da empresa, que apenas enviaram outra funcionária para acompanhá-la nas visitas seguintes.

Em outra ocasião, quando duas funcionárias estavam na casa, o homem se apresentou nu diante de uma delas.

A vítima registrou boletim de ocorrência, e outra funcionária da mesma empresa relatou situações semelhantes à delegacia, dizendo que não havia denunciado antes por medo de perder o emprego, mas, com a denúncia da colega, tomou coragem e relatou os acontecimentos à polícia.