POLÍTICA

Gerson Claro confirma reeleição, mas diz que “resposta individual seria o Senado”

Presidente da Assembleia afirma que decisão sobre futuro político será construída após abril e que, por ora, mantém candidatura à reeleição em Mato Grosso do Sul

Fernando de Carvalho

Presidente da Assembleia afirma que decisão sobre futuro político será construída após abril - Foto: Fernando de Carvalho/Portal RCN67
Presidente da Assembleia afirma que decisão sobre futuro político será construída após abril - Foto: Fernando de Carvalho/Portal RCN67

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems), Gerson Claro (PP), afirmou nesta terça-feira (3) que mantém, neste momento, o projeto de disputar a reeleição como deputado estadual nas eleições de 2026 e que qualquer mudança de rumo dependerá de construção política interna e do calendário partidário.

A declaração foi dada durante coletiva de imprensa após a abertura do ano legislativo, em Campo Grande, ao ser questionado sobre a possibilidade de concorrer ao Senado.

“Se a resposta fosse individual, eu ia colocar minha candidatura ao Senado. Mas com o meu grupo, com a nossa equipe, nós reafirmamos que eu tenho uma candidatura colocada à reeleição como deputado estadual”, afirmou.

Na sequência, Gerson relatou que há comentários e incentivos internos para uma eventual disputa majoritária, mas que, por ora, o entendimento do grupo é manter o foco na reeleição.

“Os deputados me cutucaram ali. Falaram pra eu dizer que vou ser candidato ao Senado. Eu não sei qual que é o interesse deles. Segundo o Caravina, a maioria dos deputados prefere que eu seja candidato ao Senado”, disse.

Decisão ficará para depois de abril

Apesar das especulações, o presidente da Casa afirmou que não pretende antecipar definições e que o debate só deve avançar após o período de mudança partidária, previsto na legislação eleitoral.

“É uma construção, com base no diálogo. Certamente, como é comum nas corridas, nós não podemos queimar a largada”, declarou.

Segundo ele, o processo de acomodação partidária deve ser concluído até o início de abril, quando o cenário político tende a ficar mais claro.

“Até abril, é o período de acomodação partidária. A partir daí, cada um vai para o campo já definindo quais são as suas posições”, afirmou.

Gerson reforçou que, até esse prazo, seguirá como pré-candidato à reeleição. “Eu estou na minha posição de candidato a deputado estadual até 2 de abril”, completou.

