Gerson Claro critica modelo da BR-163 e admite possível candidatura ao Senado em 2026

Durante entrevista ao programa Microfone Aberto, da Massa FM Campo Grande, nesta quarta-feira (16), o presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Gerson Claro (PP), fez um balanço do crescimento econômico do estado, defendeu maior investimento em infraestrutura e criticou abertamente o modelo atual de concessão da BR-163, uma das principais rodovias federais que cortam o estado.

Segundo o parlamentar, o Legislativo estadual tem atuado como protagonista nos debates sobre desenvolvimento, mas alertou que o avanço econômico traz consigo “dores do crescimento”, como falta de infraestrutura urbana, pressão sobre os serviços de saúde, segurança e habitação.

“A Assembleia tem sido o palco desses debates e tem levado ao Executivo e aos demais poderes as demandas que surgem desse processo acelerado de transformação”, afirmou.

Inocência no centro do novo ciclo industrial

Um dos exemplos citados por Gerson Claro foi o município de Inocência, que, com menos de 9 mil habitantes, deve abrigar um megainvestimento da indústria de celulose até 2027.

Durante visita ao canteiro de obras, o deputado acompanhou a entrega do aeródromo local — com investimento de R$ 19 milhões —, construído para atender à demanda logística da nova planta da empresa Arauco.

O empreendimento, segundo ele, deve empregar mais de 14 mil pessoas durante o pico da obra, número que supera a população da cidade. “É como se uma cidade e meia se instalasse ao lado da original. Isso muda não só Inocência, mas toda a região Leste, impactando municípios como Paranaíba, Aparecida do Taboado e Selvíria.”

Claro reforçou que o ambiente de negócios em Mato Grosso do Sul tem atraído grandes grupos nacionais e internacionais por conta da estabilidade fiscal e institucional, citando também o avanço da produção de etanol, proteína animal e celulose, além de novos polos como a citricultura em Sidrolândia e o etanol de segunda geração a partir do milho.

BR-163: “empresa faturou primeiro, investiu depois”

Ao ser questionado sobre a lentidão nas obras de duplicação da BR-163, o deputado foi direto: “a lógica da concessão está invertida”. Segundo ele, a empresa responsável implantou pedágios antes de fazer os investimentos previstos.

“Fizeram só 10% da duplicação e já começaram a cobrar. A concessão deveria funcionar ao contrário: primeiro investe, depois fatura”, criticou.

Gerson lembrou que a Assembleia Legislativa tenta acompanhar o processo desde 2018, quando promoveu audiências públicas sobre o contrato. Ele afirmou que a Casa tentou, sem sucesso, ingressar como amicus curiae no processo que tramita no TCU.

“Queremos um novo cronograma que atenda a realidade do estado. Se for necessário, vamos pedir a suspensão da licitação até que isso seja garantido”, declarou.

Possível candidatura ao Senado em 2026

Na reta final da entrevista, Gerson Claro também falou sobre os bastidores da política e admitiu que pode disputar o Senado em 2026. O nome do presidente da Assembleia é cogitado como uma das apostas do Progressistas, partido que ganhou força com o crescimento da senadora Tereza Cristina e o avanço da sigla no interior do estado.

“Não existe candidatura forte sozinha. O partido tem crescido e, se for da vontade da legenda, vamos para essa luta. O Senado é a casa dos interesses do estado”, afirmou. Ele também sinalizou apoio à reeleição do governador Eduardo Riedel (PSDB) e disse que a definição sobre o cenário político será feita com diálogo entre o atual chefe do Executivo, a senadora Tereza Cristina e o ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB).

