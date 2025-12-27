Gestante perde gêmeos após ônibus tombar em Sonora (MS)

Uma passageira de 29 anos, grávida de quatro meses de gêmeos, perdeu os bebês após o ônibus em que viajava tombar na BR-163, no Km 816, próximo à cidade de Sonora, na manhã da última quarta-feira, 24. O veiculo, que saiu de Cuiabá (MT) com destino a Cascavel (PR), transportava 42 passageiros.
O acidente resultou na morte de idosos e deixou quatro passageiros gravemente feridos, totalizando 36 vítimas com ferimentos leves e moderados.
Circunstâncias do acidente
Conforme relatos de passageiros, o ônibus que tombou era um veículo alugado, substituindo o ônibus original, que teria se envolvido em outro acidente em Rondonópolis (MT). O embarque estava previsto para 19h, mas o veículo chegou após às 22h.
Segundo informações apuradas com a passageira, o motorista relatou cansaço e falta de alimentação antes da viagem, além de não conhecer completamente o percurso.
O tombamento ocorreu fora da pista, no km 816 da rodovia, e foi seguido pela imediata chegada de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros e da concessionária Motiva Pantanal, responsável pela administração da BR-163. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou a ocorrência e coordenou o tráfego local.
Atendimento às vítimas
Todos os passageiros feridos foram encaminhados a hospitais da região, recebendo atendimento emergencial. Os ferimentos variaram de leves a graves, incluindo contusões, fraturas e traumatismos cranianos.
A passageira que perdeu os gêmeos foi uma das primeiras a ser socorrida. Ela estava na parte inferior do veículo e sofreu impacto significativo na região abdominal e craniana.
Investigação e fiscalização
A PRF e a concessionária da rodovia investigam as circunstâncias do tombamento. Entre os fatores em análise estão:
- Condições físicas e estado de alerta do motorista;
- Condições do veículo, manutenção e substituição emergencial;
- Velocidade no momento do acidente;
- Planejamento do trajeto e cumprimento de normas de transporte interestadual.
A concessionária da rodovia destaca e reforça a importância de cuidados no momento antes de sair para uma viagem, incluindo descanso obrigatório de motoristas, verificação prévia de veículos e protocolos de segurança para passageiros vulneráveis.