ACIDENTE NA BR 163

Gestante perde gêmeos após ônibus tombar em Sonora (MS)

Tombamento ocorreu no km 816 da BR-163, mobilizando equipes de resgate; 36 pessoas ficaram feridas e idosos morreram.

Gabriela Porto

Acidente na BR-163 deixa mortos e feridos; passageira grávida perde gêmeos - Foto: Divulgação
Acidente na BR-163 deixa mortos e feridos; passageira grávida perde gêmeos - Foto: Divulgação

Uma passageira de 29 anos, grávida de quatro meses de gêmeos, perdeu os bebês após o ônibus em que viajava tombar na BR-163, no Km 816, próximo à cidade de Sonora, na manhã da última quarta-feira, 24. O veiculo, que saiu de Cuiabá (MT) com destino a Cascavel (PR), transportava 42 passageiros.

O acidente resultou na morte de idosos e deixou quatro passageiros gravemente feridos, totalizando 36 vítimas com ferimentos leves e moderados.

Circunstâncias do acidente

Conforme relatos de passageiros, o ônibus que tombou era um veículo alugado, substituindo o ônibus original, que teria se envolvido em outro acidente em Rondonópolis (MT). O embarque estava previsto para 19h, mas o veículo chegou após às 22h.

Segundo informações apuradas com a passageira, o motorista relatou cansaço e falta de alimentação antes da viagem, além de não conhecer completamente o percurso.

O tombamento ocorreu fora da pista, no km 816 da rodovia, e foi seguido pela imediata chegada de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros e da concessionária Motiva Pantanal, responsável pela administração da BR-163. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou a ocorrência e coordenou o tráfego local.

Atendimento às vítimas

Todos os passageiros feridos foram encaminhados a hospitais da região, recebendo atendimento emergencial. Os ferimentos variaram de leves a graves, incluindo contusões, fraturas e traumatismos cranianos.

A passageira que perdeu os gêmeos foi uma das primeiras a ser socorrida. Ela estava na parte inferior do veículo e sofreu impacto significativo na região abdominal e craniana.

Investigação e fiscalização

A PRF e a concessionária da rodovia investigam as circunstâncias do tombamento. Entre os fatores em análise estão:

  • Condições físicas e estado de alerta do motorista;
  • Condições do veículo, manutenção e substituição emergencial;
  • Velocidade no momento do acidente;
  • Planejamento do trajeto e cumprimento de normas de transporte interestadual.

A concessionária da rodovia destaca e reforça a importância de cuidados no momento antes de sair para uma viagem, incluindo descanso obrigatório de motoristas, verificação prévia de veículos e protocolos de segurança para passageiros vulneráveis.

