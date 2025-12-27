Gestante perde gêmeos após ônibus tombar em Sonora (MS)

Uma passageira de 29 anos, grávida de quatro meses de gêmeos, perdeu os bebês após o ônibus em que viajava tombar na BR-163, no Km 816, próximo à cidade de Sonora, na manhã da última quarta-feira, 24. O veiculo, que saiu de Cuiabá (MT) com destino a Cascavel (PR), transportava 42 passageiros.

O acidente resultou na morte de idosos e deixou quatro passageiros gravemente feridos, totalizando 36 vítimas com ferimentos leves e moderados.

Circunstâncias do acidente

Conforme relatos de passageiros, o ônibus que tombou era um veículo alugado, substituindo o ônibus original, que teria se envolvido em outro acidente em Rondonópolis (MT). O embarque estava previsto para 19h, mas o veículo chegou após às 22h.

Segundo informações apuradas com a passageira, o motorista relatou cansaço e falta de alimentação antes da viagem, além de não conhecer completamente o percurso.

O tombamento ocorreu fora da pista, no km 816 da rodovia, e foi seguido pela imediata chegada de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Corpo de Bombeiros e da concessionária Motiva Pantanal, responsável pela administração da BR-163. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou a ocorrência e coordenou o tráfego local.