Gestantes têm plantão de vacinação contra bronquiolite neste sábado na Capital

Plantão especial de vacinação contra o vírus sincicial respiratório (VSR)será realizado neste sábado (6), em Campo Grande. O vírus é responsável pela bronquiolite em recém-nascidos e lactentes. A imunização é destinada às gestantes a partir da 28ª semana, que poderão procurar uma das unidades de saúde participantes da ação.
A medida reforça a estratégia da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) para ampliar o acesso à vacina, especialmente para mulheres que não conseguem comparecer às unidades durante a semana. A proteção é considerada fundamental para reduzir o risco de complicações respiratórias nos primeiros meses de vida, período em que o sistema imunológico dos bebês ainda está em desenvolvimento.
A superintendente de Vigilância em Saúde e Ambiente, Veruska Lahdo, destaca que a vacinação das gestantes é essencial para barrar a circulação do vírus na cidade.
“Nosso objetivo é garantir que o maior número possível de gestantes tenha acesso à vacina, ampliando a proteção dos bebês logo nos primeiros meses”, afirma.
O plantão será realizado das 7h30 às 16h45, nas seguintes unidades:
- USF Coronel Antonino
- USF Tiradentes
- USF Aero Rancho
- USF São Francisco – horário especial das 7h30 às 11h30
- USF 26 de Agosto – horário especial das 7h30 às 11h30
A vacina é gratuita, recomendada pelo Ministério da Saúde e pode ser aplicada mediante apresentação de documento pessoal e cartão de pré-natal.
*Com informações da Prefeitura de Campo Grande