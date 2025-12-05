Gestantes têm plantão de vacinação contra bronquiolite neste sábado na Capital

Plantão especial de vacinação contra o vírus sincicial respiratório (VSR)será realizado neste sábado (6), em Campo Grande. O vírus é responsável pela bronquiolite em recém-nascidos e lactentes. A imunização é destinada às gestantes a partir da 28ª semana, que poderão procurar uma das unidades de saúde participantes da ação.

A medida reforça a estratégia da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) para ampliar o acesso à vacina, especialmente para mulheres que não conseguem comparecer às unidades durante a semana. A proteção é considerada fundamental para reduzir o risco de complicações respiratórias nos primeiros meses de vida, período em que o sistema imunológico dos bebês ainda está em desenvolvimento.

A superintendente de Vigilância em Saúde e Ambiente, Veruska Lahdo, destaca que a vacinação das gestantes é essencial para barrar a circulação do vírus na cidade.