Gestão compartilhada da Cassems promete serviços mais ágeis e equipe mais qualificada

A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) deu início a uma gestão compartilhada voltada para recursos humanos com o Instituto Acqua, buscando modernizar sua rede hospitalar em Mato Grosso do Sul.

Em entrevista ao programa Tarde da Massa, da Massa FM Campo Grande, o presidente da entidade, Ricardo Ayache, explicou que a parceria foca na formação e no aperfeiçoamento de equipes, com impacto direto no atendimento prestado aos beneficiários.

Ricardo Ayache nos estúdios da Massa FM Campo Grande – Foto: Fernando de Carvalho/Portal RCN67

Segundo Ayache, a gestão administrativa, financeira e estratégica continua sob responsabilidade da Cassems, enquanto o Instituto Acqua passa a atuar especificamente na área de recursos humanos.

“Nosso objetivo é melhorar a qualidade do atendimento por meio de cursos, aperfeiçoamentos e novas práticas de gestão de pessoal. Isso traz benefícios tanto para os beneficiários quanto para os colaboradores”, afirmou.

Redução de custos e inovação

O presidente destacou que a iniciativa pode resultar em redução de custos assistenciais, mantendo o compromisso de oferecer o melhor plano de saúde ao menor custo do mercado.

Ele lembrou que a estratégia segue a linha de inovações implementadas anteriormente, como o Laboratório Cassems e o serviço de telemedicina, criado para ampliar o acesso a especialidades médicas no interior do Estado.

Ayache citou ainda pesquisa de satisfação recente, realizada pelo Instituto IPR, que apontou índice superior a 80% entre os beneficiários, indicando que as mudanças vêm sendo bem recebidas.

“Isso demonstra que estamos no caminho certo, apesar dos desafios da saúde”, disse.

Impacto para os trabalhadores

Para os colaboradores, a gestão compartilhada deve significar mais oportunidades de capacitação e crescimento profissional. De acordo com Ayache, cerca de 2.500 pessoas atuam nos 10 hospitais da Cassems, número que se multiplica quando consideradas as atividades indiretas.

“Com cursos, treinamentos e melhores estruturas de RH, aumentam as chances de evolução de carreira e remuneração”, destacou.

Foco na qualidade assistencial

Questionado sobre os ganhos a médio e longo prazo, o presidente reforçou que a prioridade é manter a qualidade da assistência e a humanização do atendimento. Ele ressaltou que a inflação da saúde é historicamente mais alta do que a inflação geral, o que torna essencial buscar constantemente novas parcerias e serviços para equilibrar custos e qualidade.

“Nosso objetivo é levar segurança, qualidade assistencial e humanização ao menor custo do mercado”, concluiu.

Confira a entrevista na íntegra: