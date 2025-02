Gestão de pastagens: como garantir alimento para o gado no inverno

A variação na produção de pastagens entre o verão e o inverno é um desafio para os pecuaristas. Mesmo em regiões favoráveis, como Mato Grosso do Sul, a disponibilidade de alimento oscila ao longo do ano, exigindo planejamento estratégico para evitar escassez.

Hamilton de Nadai, gerente de pecuária do Grupo Guarujá, participou da coluna O olho do Dono e explica que no verão, apesar da abundância de pasto, o manejo adequado pode ser difícil. Já no inverno, a oferta diminui, o que pode gerar dificuldades para os produtores.

Foto: Duda Schindler

“A irrigação e a escolha do capim adequado ajudam a reduzir esse problema. No nosso caso, apostamos no tifton, que tem um crescimento mais lento, mas quando se instala, apresenta bom desempenho”, afirma.

Além dessas medidas, ele destaca a importância de tecnologias como silagem e feno para garantir a alimentação do gado na época seca.

Mesmo durante o verão, é fundamental planejar o inverno. “Fazer um inventário da pastagem é essencial. Saber quanto se está utilizando por dia e guardar uma área para a seca faz toda a diferença. Outra alternativa é colher o pasto e armazená-lo para uso futuro”, explica de Nadai.

A estratégia correta de alimentação no inverno também traz impactos econômicos positivos. “Se o produtor não se prepara, pode ser obrigado a vender animais em um momento desfavorável do mercado. Com planejamento, ele mantém sua produção e evita prejuízos”, destaca.

Confira a coluna O Olho do Dono deste sábado (22):