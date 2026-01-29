Gibiteca comemora Dia do Quadrinho com autores locais em Campo Grande

A Gibiteca Mais Cultura celebra nesta sexta-feira (30) o Dia do Quadrinho Nacional com uma programação especial voltada à valorização de autores regionais e ao incentivo à leitura, em Campo Grande. As atividades começam às 8h e seguem ao longo do dia, com entrada gratuita e opções para todas as idades.

O evento também marca os 30 anos da Gibiteca, que se consolidou como um dos principais espaços de formação de leitores e de estímulo à produção de histórias em quadrinhos na Capital sul-mato-grossense. A programação inclui exposições temáticas, como o Universo Marvel, além de mostras dedicadas a HQs produzidas por artistas locais.

Entre as atividades previstas estão oficinas de quadrinho autoral, encontros com ilustradores e roteiristas, contação de histórias e exibição de filmes. A proposta é apresentar os quadrinhos não apenas como entretenimento, mas como porta de entrada para o hábito da leitura e para a formação cultural.

Para o idealizador do projeto, Ronilço Guerreiro, a data reforça o papel dos quadrinhos na educação. Segundo ele, muitos leitores começam pelo gibi antes de migrar para outros gêneros literários. “Os quadrinhos despertam o interesse pela leitura de forma acessível e criativa”, afirmou.

Guerreiro também destacou a importância da Gibiteca como espaço de valorização da produção local. Ele citou a Incubadora de Quadrinhos, desenvolvida em parceria com o Sesc, como iniciativa para dar visibilidade a novos talentos e criar oportunidades para jovens artistas de Mato Grosso do Sul.

O evento ocorre na Rua Sacramento, 800, no bairro Seminário, das 8h às 11h e das 13h às 17h. A programação conta com apoio da Prefeitura de Campo Grande, do Sesc MS e de órgãos estaduais de cultura.