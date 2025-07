Ginastas de Campo Grande conquistam pódio e vagas para torneio nacional

A equipe de ginástica rítmica de Campo Grande alcançou o 3º lugar geral por equipes no Torneio Regional Centro-Oeste, realizado entre 23 e 27 de julho em Sinop (MT). As atletas participaram de provas nas categorias individual, conjuntos e trios, obtendo resultados expressivos e vagas para o campeonato nacional, que será disputado de 4 a 9 de novembro em Aparecida do Norte (SP).

Entre os destaques individuais estão Valentina da Mata, que conquistou o 2º lugar na prova de mãos livres e o 3º na corda, além de garantir vaga no bloco ouro da categoria pré-infantil.

Na divisão infantil, Emanuele da Mata foi vice-campeã regional, com dois segundos lugares nas provas de mãos livres e bola.

Nos conjuntos e trios, o time pré-infantil conquistou o 3º lugar, com participação de Valentina Alvarenga, Luísa Dantas, Emanuele Mota, Manuela Lima e Emily Lorena. O trio pré-infantil formado por Valentina da Mata, Maria Fernandes e Isadora Paz garantiu o 1º lugar. Já os trios infantil e juvenil ficaram com a 2ª colocação.

Para a professora Adenízia Julião, uma das responsáveis pela delegação, o desempenho é resultado do empenho das atletas. “A viagem foi longa e cansativa, mas isso não as desanimou. Lutaram bravamente por cada conquista. Foi emocionante ver o esforço e a dedicação de todas”, destacou.

O projeto de ginástica rítmica, que existe há mais de 15 anos, oferece aulas gratuitas nos polos do Parque Jacques da Luz e do Ginásio Guanandizão, atendendo alunas desde a iniciação até o nível competitivo.

*Com informações da Prefeitura de CG