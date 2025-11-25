Godofredo de Oliveira Neto é destaque no Chá Acadêmico desta quinta-feira em Campo Grande

Também escreveu alguns títulos de literatura infantil, como Ana e a Margem do Rio (2002), obra recomendada pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil.

Tem mais de 28 livros publicados, entre romances, contos e crônicas. Os principais títulos são:

Escritor, professor universitário e pesquisador, Godofredo de Oliveira Neto é catarinense e membro da Academia Brasileira de Letras (ABL), e ocupa a cadeira nº 35. Possui graduação em Letras e em Relações Internacionais pela Universidade de Paris (Sorbonne), onde também concluiu o mestrado. É doutor em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), instituição na qual atua como professor desde 1980.

“Permitiu ao longo do ano importantes ações em educação, cultura e literatura na Academia, fortalecendo o desenvolvimento social”, ressaltou Henrique.

Henrique de Medeiros também destacou o projeto “ ABL na ASL: Palestras Imortais ”, realizado em parceria com a Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc).

“O projeto deste ano incentivou uma discussão literária fundamental para o desenvolvimento social, pois estimulou a empatia, expandiu a visão de mundo e aprimorou a capacidade de pensar criticamente“, afirmou Henrique de Medeiros.

O presidente da ASL, Henrique de Medeiros, ressaltou a importância da presença de Godofredo de Oliveira Neto e de outros imortais da Academia Brasileira de Letras na cultura de Mato Grosso do Sul ao longo de 2025.

O evento é gratuito e acontece às 19h30 no auditório da ASL , localizado na Rua 14 de Julho, 4653, em Campo Grande. Além da palestra, o Chá Acadêmico de novembro contará com ações conjuntas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e a Confraria Sociartista, que promove expressões artísticas visuais e musicais. Apresentação musical está confirmada no foyer da ASL, o traje para o público é esporte fino.

O Chá Acadêmico da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL) recebe o escritor, pesquisador e membro Academia Brasileira de Letras Godofredo de Oliveira Neto, nesta quinta-feira (27), em Campo Grande. A palestra “ Língua e literatura de expressão portuguesa: identidades e encontros “, aproxima características e marcas da linguagem falada e escrita, e destaca sua contribuição fundamental da literatura brasileira para a construção de uma identidade nacional.

Godofredo ministrou cursos e conferências em universidades como Sorbonne, Stanford, Georgetown e Ca’ Foscari. É pós-doutor pela Georgetown University e membro de diversas instituições culturais, como a Academia Carioca de Letras, o PEN Clube do Brasil e a Academia Europeia de Ciências, Letras e Artes. Recebeu condecorações como a Medalha Euclides da Cunha (ABL) e a Medalha Cruz e Sousa (SC).

CONFRARIA SOCIARTISTA

A Confraria Sociartista, que integra o projeto “Arte na Academia”,participará com intervenções visuais ao vivo de duas artistas visuais convidadas.

Luciana Rondon, que além de artista visual é autora do livro “Motivando Sempre” e coautora dos livros: Planejamento estratégico para a vida”; “Vida:

Inspiração dos guardiões do farol”; “101 Reinvenções, um estudo sobre a influência da

linguagem do poeta Manoel de Barros na criação literária do Estado do Mato Grosso

do Sul”. Suas pinturas estão presentes no livro “No Mundo Encantado de Luciana”. É

artista visual desde 2018.

Walter Lambert é artista visual e designer cuja obra contemporânea parte da premissa de que tudo pode ser transformado e reaproveitado. Ele se apropria dos componentes de computadores e seus periféricos, que se transformaram em sucata eletrônica, para criar não apenas uma nova expressão estética, mas um espaço para reflexão do descarte sustentável. As obras do artista são um registro contemporâneo de uma sociedade cuja tecnologia avança em ritmo acelerado, produzindo novos hábitos e moldando o futuro.

PROJETO MÚSICA

Em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), o projeto “Movimento Concerto” também estará presente, com a vertente “Música Erudita e suas Fronteiras” e amplia o diálogo entre literatura e música.

Opus Vivare é o participante de novembro, um grupo idealizado pelo violonista Evandro Dotto e que tem como principal propósito difundir a música de concerto em diferentes espaços. Desde sua criação, o grupo já realizou mais de 30 concertos em Campo Grande e no interior do Estado.

Formado por profissionais consolidados e atuantes no cenário musical sul-mato-grossense, o grupo tem em sua formação principal o violonista: Evandro Dotto, mestre em música, premiado em concursos e participante de festivais internacionais, também professor, produtor e pesquisador e a soprano Bianca Danzi.

Nesta edição, Evandro Dotto, Bianca Danzi e Mara Brandão receberam o convite para estrear duas obras de Marcelo Fernandes, com dois poemas dos acadêmicos Henrique de Medeiros e Rubenio Marcelo.

MÚSICA NO FOYER

Durante o foyer, haverá apresentação musical de flauta e piano. Philip Andara é o flautista de sólida trajetória artística. Tem apresentações no Chile, Argentina, Paraguai e Portugal no seu currículo, além de ter integrado a programação da Expo Dubai em 2022, ao levar a música brasileira a um dos maiores palcos culturais do mundo. Maria Rita Gonçalves de Oliveira é pianista e tecladista formada pelo Conservatório Dramático e Musical de São Paulo; integra a Orquestra Sinfônica de Campo Grande e também atua como diretora musical em teatro infantil e é educadora há mais de uma década, com destaque para sua versatilidade e sensibilidade artística.

Os Chás Acadêmicos e as Rodas Acadêmicas serão retomados pela ASL em março de 2026, quando será divulgada a programação anual da Academia.

*Com informações da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras