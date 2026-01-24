Golpe por telefone leva idoso a transferir R$ 10 mil para conta desconhecida

Um golpe bancário aplicado por telefone resultou em um prejuízo de R$ 10 mil para um idoso de 84 anos em Eldorado. A vítima foi enganada por uma criminosa que se passou por funcionária de uma instituição financeira e utilizou uma falsa tentativa de compra como pretexto para induzir a realização de procedimentos no aplicativo do banco.
De acordo com o relato registrado na delegacia, a ligação foi feita por uma mulher que utilizava um número com prefixo 19. Ela afirmou representar uma cooperativa de crédito da qual o idoso seria cliente e disse que uma transação suspeita havia sido identificada no sistema da instituição.
Discurso técnico convenceu a vítima
Durante a chamada, a golpista adotou um discurso técnico e seguro, alegando que seria necessário realizar um bloqueio imediato para evitar prejuízos maiores. Para isso, orientou o idoso a fornecer dados pessoais e a seguir comandos no aplicativo bancário, incluindo a realização de reconhecimento facial.
Sem perceber que estava sendo induzido ao erro, o idoso seguiu as instruções, acreditando que estava protegendo sua conta. A prática é comum em golpes desse tipo, nos quais o criminoso conduz a própria vítima a autorizar operações financeiras.
Dinheiro foi transferido sem autorização
Após o término da ligação, o idoso estranhou a situação e decidiu verificar o aplicativo bancário. Foi nesse momento que percebeu a transferência indevida de R$ 10 mil para uma conta em nome de um homem desconhecido.
Assustado com a situação, ele entrou em contato com o filho, que o orientou a procurar imediatamente a delegacia para registrar a ocorrência e relatar o golpe.
Caso é tratado como estelionato
O registro policial enquadra o crime como estelionato contra idoso, modalidade que prevê agravamento da pena devido à vulnerabilidade da vítima. A investigação deverá buscar identificar a responsável pela ligação e rastrear o destino do dinheiro transferido.
A Polícia Civil destaca que golpes bancários por telefone têm se tornado cada vez mais sofisticados, com criminosos utilizando informações básicas das vítimas e simulando procedimentos reais de atendimento bancário.
Como se proteger de golpes bancários
Como funcionam os golpes do falso banco
Nesse tipo de fraude, o criminoso cria uma situação de urgência, geralmente envolvendo compras suspeitas, bloqueio de contas ou riscos iminentes. A vítima, com receio de prejuízos, acaba seguindo orientações que resultam na liberação de acesso à conta ou na autorização de transferências.
As autoridades reforçam que nenhuma instituição financeira solicita dados sensíveis, senhas ou procedimentos de reconhecimento facial por telefone ou mensagens.
Prevenção passa por informação e apoio familiar
Especialistas recomendam que idosos sejam orientados a nunca fornecer informações pessoais por telefone e a sempre confirmar qualquer contato diretamente com o banco, utilizando números oficiais. O acompanhamento de familiares também é apontado como fator importante para reduzir o risco de golpes.
A Polícia Civil orienta que, ao perceber qualquer movimentação suspeita, a vítima entre em contato imediato com o banco e registre a ocorrência, medida essencial para o andamento das investigações e eventual tentativa de recuperação do valor.
*Com informações de Tá na Mídia Naviraí