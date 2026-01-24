Golpe por telefone leva idoso a transferir R$ 10 mil para conta desconhecida

Um golpe bancário aplicado por telefone resultou em um prejuízo de R$ 10 mil para um idoso de 84 anos em Eldorado. A vítima foi enganada por uma criminosa que se passou por funcionária de uma instituição financeira e utilizou uma falsa tentativa de compra como pretexto para induzir a realização de procedimentos no aplicativo do banco.

De acordo com o relato registrado na delegacia, a ligação foi feita por uma mulher que utilizava um número com prefixo 19. Ela afirmou representar uma cooperativa de crédito da qual o idoso seria cliente e disse que uma transação suspeita havia sido identificada no sistema da instituição.

Discurso técnico convenceu a vítima

Durante a chamada, a golpista adotou um discurso técnico e seguro, alegando que seria necessário realizar um bloqueio imediato para evitar prejuízos maiores. Para isso, orientou o idoso a fornecer dados pessoais e a seguir comandos no aplicativo bancário, incluindo a realização de reconhecimento facial.

Sem perceber que estava sendo induzido ao erro, o idoso seguiu as instruções, acreditando que estava protegendo sua conta. A prática é comum em golpes desse tipo, nos quais o criminoso conduz a própria vítima a autorizar operações financeiras.

Dinheiro foi transferido sem autorização

Após o término da ligação, o idoso estranhou a situação e decidiu verificar o aplicativo bancário. Foi nesse momento que percebeu a transferência indevida de R$ 10 mil para uma conta em nome de um homem desconhecido.

Assustado com a situação, ele entrou em contato com o filho, que o orientou a procurar imediatamente a delegacia para registrar a ocorrência e relatar o golpe.

Caso é tratado como estelionato

O registro policial enquadra o crime como estelionato contra idoso, modalidade que prevê agravamento da pena devido à vulnerabilidade da vítima. A investigação deverá buscar identificar a responsável pela ligação e rastrear o destino do dinheiro transferido.