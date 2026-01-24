Veículos de Comunicação
FRAUDE BANCÁRIA

Golpe por telefone leva idoso a transferir R$ 10 mil para conta desconhecida

Criminosa se passou por funcionária de banco e usou falsa tentativa de compra para induzir vítima ao erro.

Gabriela Porto

Golpes por telefone seguem fazendo vítimas, especialmente entre idosos, por meio de falsas orientações bancárias. - Foto: Divulgação.
Golpes por telefone seguem fazendo vítimas, especialmente entre idosos, por meio de falsas orientações bancárias. - Foto: Divulgação.

Um golpe bancário aplicado por telefone resultou em um prejuízo de R$ 10 mil para um idoso de 84 anos em Eldorado. A vítima foi enganada por uma criminosa que se passou por funcionária de uma instituição financeira e utilizou uma falsa tentativa de compra como pretexto para induzir a realização de procedimentos no aplicativo do banco.

De acordo com o relato registrado na delegacia, a ligação foi feita por uma mulher que utilizava um número com prefixo 19. Ela afirmou representar uma cooperativa de crédito da qual o idoso seria cliente e disse que uma transação suspeita havia sido identificada no sistema da instituição.

Discurso técnico convenceu a vítima

Durante a chamada, a golpista adotou um discurso técnico e seguro, alegando que seria necessário realizar um bloqueio imediato para evitar prejuízos maiores. Para isso, orientou o idoso a fornecer dados pessoais e a seguir comandos no aplicativo bancário, incluindo a realização de reconhecimento facial.

Sem perceber que estava sendo induzido ao erro, o idoso seguiu as instruções, acreditando que estava protegendo sua conta. A prática é comum em golpes desse tipo, nos quais o criminoso conduz a própria vítima a autorizar operações financeiras.

Dinheiro foi transferido sem autorização

Após o término da ligação, o idoso estranhou a situação e decidiu verificar o aplicativo bancário. Foi nesse momento que percebeu a transferência indevida de R$ 10 mil para uma conta em nome de um homem desconhecido.

Assustado com a situação, ele entrou em contato com o filho, que o orientou a procurar imediatamente a delegacia para registrar a ocorrência e relatar o golpe.

Caso é tratado como estelionato

O registro policial enquadra o crime como estelionato contra idoso, modalidade que prevê agravamento da pena devido à vulnerabilidade da vítima. A investigação deverá buscar identificar a responsável pela ligação e rastrear o destino do dinheiro transferido.

A Polícia Civil destaca que golpes bancários por telefone têm se tornado cada vez mais sofisticados, com criminosos utilizando informações básicas das vítimas e simulando procedimentos reais de atendimento bancário.

Como se proteger de golpes bancários

Como funcionam os golpes do falso banco

Nesse tipo de fraude, o criminoso cria uma situação de urgência, geralmente envolvendo compras suspeitas, bloqueio de contas ou riscos iminentes. A vítima, com receio de prejuízos, acaba seguindo orientações que resultam na liberação de acesso à conta ou na autorização de transferências.

As autoridades reforçam que nenhuma instituição financeira solicita dados sensíveis, senhas ou procedimentos de reconhecimento facial por telefone ou mensagens.

Prevenção passa por informação e apoio familiar

Especialistas recomendam que idosos sejam orientados a nunca fornecer informações pessoais por telefone e a sempre confirmar qualquer contato diretamente com o banco, utilizando números oficiais. O acompanhamento de familiares também é apontado como fator importante para reduzir o risco de golpes.

A Polícia Civil orienta que, ao perceber qualquer movimentação suspeita, a vítima entre em contato imediato com o banco e registre a ocorrência, medida essencial para o andamento das investigações e eventual tentativa de recuperação do valor.

*Com informações de Tá na Mídia Naviraí

