Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande

JUSTIÇA

Golpistas se passam por juízes em MS

Tribunal de Justiça alerta para contatos falsos que pedem dados pessoais ou dinheiro em nome do Judiciário

Karina Anunciato

Juízes e demais integrantes do Judiciário não entram em contato com a população Foto: Freepik
Juízes e demais integrantes do Judiciário não entram em contato com a população Foto: Freepik

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) alerta a população sobre golpes aplicados por criminosos que se passam por magistrados do Judiciário. O objetivo dos golpistas é obter informações pessoais, dados bancários ou valores indevidos das vítimas.

Segundo o TJMS, juízes e demais integrantes do Judiciário não entram em contato com a população para solicitar dados pessoais, informações cadastrais ou qualquer tipo de pagamento por telefone, aplicativos de mensagens, e-mail ou redes sociais.

O tribunal reforça que todos os atos processuais e comunicações oficiais ocorrem exclusivamente pelos canais institucionais, dentro dos próprios autos do processo ou por meios formais previstos em lei.

O que fazer em caso suspeito?

Diante de qualquer tentativa de contato, a orientação é não fornecer informações, não realizar pagamentos e encerrar imediatamente a comunicação. A recomendação é que a vítima registre a ocorrência junto às autoridades policiais para investigação do caso.

O TJMS orienta ainda que, em caso de dúvida, o cidadão procure os canais oficiais do TJMS para confirmar a veracidade de qualquer comunicação.

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos