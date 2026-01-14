Golpistas se passam por juízes em MS

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) alerta a população sobre golpes aplicados por criminosos que se passam por magistrados do Judiciário. O objetivo dos golpistas é obter informações pessoais, dados bancários ou valores indevidos das vítimas.

Segundo o TJMS, juízes e demais integrantes do Judiciário não entram em contato com a população para solicitar dados pessoais, informações cadastrais ou qualquer tipo de pagamento por telefone, aplicativos de mensagens, e-mail ou redes sociais.

O tribunal reforça que todos os atos processuais e comunicações oficiais ocorrem exclusivamente pelos canais institucionais, dentro dos próprios autos do processo ou por meios formais previstos em lei.

O que fazer em caso suspeito?

Diante de qualquer tentativa de contato, a orientação é não fornecer informações, não realizar pagamentos e encerrar imediatamente a comunicação. A recomendação é que a vítima registre a ocorrência junto às autoridades policiais para investigação do caso.

O TJMS orienta ainda que, em caso de dúvida, o cidadão procure os canais oficiais do TJMS para confirmar a veracidade de qualquer comunicação.